Indian Idol 12 row : Salim Merchant révèle qu’on lui a demandé de féliciter les concurrents dans les émissions ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’émission de télé-réalité populaire Indian Idol 12 a fait l’actualité et dernièrement pour ses diverses controverses. Lorsque les créateurs ont organisé un épisode spécial sur le regretté légendaire Kishore Kumar, cela ne s’est pas déroulé comme cela aurait dû être. Les fans ont trollé les juges Neha Kakkar et Himesh Reshammiya pour avoir mal chanté les chansons de l’icône légendaire.

De façon intéressante, Le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, était un invité spécial de l’émission et son interview après le fiasco de l’épisode a encore conduit à une dispute.

Amit Kumar dans son interview avec ETimes a révélé que les créateurs lui avaient demandé de féliciter tous les candidats. « La vérité est que personne ne peut chanter comme Kishore Kumar, c’était une montagne d’une personnalité et un homme aux multiples visages. Les jeunes d’aujourd’hui n’ont aucune idée de lui, ils connaissent juste ‘Roop Tera Mastana’ de ‘Aradhna’. Je l’ai fait ce qu’on m’a dit. On m’a dit sabko louange karna hai. On m’a dit jo jaisa bhi gaaye usko uplift karna hai parce que c’est un hommage à Kishore da. Je pensais que ce serait un hommage à mon père. Mais une fois là-bas, j’ai juste suivi ce qu’on m’a demandé de faire. Je leur avais dit de me donner des portions du script à l’avance, mais rien de ce genre ne s’est produit. «

Maintenant, réagissant à la controverse, le compositeur de musique Salim Merchant dans une interview avec le jockey de radio Siddharth Kannan a déclaré : « Oui, simple saath bhi hua hai. Mais honnêtement, maine kabhi nahi suna unki baat. Shayad aaj juge principal koi ki siège pe nahi baitha hoon à cause de cela. »

Salim a ajouté qu’il avait lui aussi félicité les candidats à plusieurs reprises, mais que c’était pour leur remonter le moral. Il a dit, « Main isliye nahi karta hoon parce que mujhe kaha gaya hai taareef karna. Main taareef isliye karta hoon ki kisi ki khaamiyaan nikaalne ke bajaay principal khoobi dekhta hoon. Agar main uski khoobi ki taareef karoon toh hooh be shayanta, chanteur principal wisa shayanta kar sakta hai. »

« Cela arrive. Vous devez être très généreux dans vos commentaires. Simple saath aisa bohot baar hua hai ki les directeurs de l’émission m’ont dit ki s’il vous plaît aap log négatif mat baniye. Lekin principal, thoda sa smart hoon iss maamle mein. Main humesha khaamiyaan nikaal salut deta hoon par achchi tarah se nikaalta hoon, » plaisanta-t-il.

Indian Idol 12 est hébergé par Aditya Narayan. Le tournage a été déplacé à Daman au milieu de la nouvelle pandémie mortelle de coronavirus. Le spectacle est jugé par Neha Kakkar, Himesh Reshammiya et Vishal Dadlani. Récemment, Anu Malik est venu à bord en remplacement pour le dernier.