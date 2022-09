Indian Idol 12 : Falguni Pathak rencontre Neha Kakkar dans la série après la guerre des mots ; les internautes claquent les chanteurs, ‘Chanson célèbre karne ke liye…’

Neha Kakkar a récemment été critiquée par Falguni Pathak pour avoir ruiné sa chanson culte en la lisant. Elle l’a même qualifiée de chanteuse à tonalité automatique. Alors que les fans se tenaient aux côtés de Falguni Pathak et étaient d’accord avec elle et eux aussi étaient contre le fait de ruiner la chanson originale. Neha Kakkar a évoqué la critique de la manière la plus positive possible et a également mis fin à la controverse. Maintenant, cette vidéo va vous laisser surpris quand Neha Kakkar invite Falguni Pathak sur Indian Idol 12 so et la fait même passer pour être la diol de tous les sites comme elle et bien d’autres. Falguni Pathak accepte également avec joie toutes les reconnaissances qui ont laissé le passé passer par la vidéo.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Neha Kakkar et Falguni Pathak jouer ensemble au garba et célébrer Navratri 2022

Falguni Pathak et Neha Kakkar ont réparé leurs murs, cependant, les internautes sont très mécontents de cette nouvelle camaraderie entre les chanteurs as et les ont critiqués pour la même chose. Beaucoup prétendent qu’il s’agissait du coup publicitaire de Neha, qui a d’abord impliqué Falguni pour l’avoir critiquée afin que sa chanson reçoive ce carburant et maintenant ils font semblant d’être amis. Jetez un œil à la façon dont la bande-annonce a attaqué les deux chanteurs pour être bons les uns avec les autres après leur guerre des mots.

Un utilisateur a écrit : “Song ko célèbre karvane ke liye kya kya karte hai yeh log….pehle social media par lad ke attention grab karte hai phir ek sath TV par perform karte hai. Kya dikhava hai yaar”. Un autre fan de Falguni Pathak a écrit : “Neha devrait payer une redevance à madame falguni pour avoir utilisé sa chanson #kya kami thi neha – nous vous regardions comme notre idole, on ne s’attendait pas à ce que vous rectifiiez votre erreur et respectez-la comme il se doit et crédit à madame falguni”. Le troisième utilisateur a déclaré : “Ye log bs public standards ke liye karte hai”. Falguni Pathak avait critiqué Neha pour avoir gâché sa chanson.