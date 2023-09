Indian ESports : Gods Reign couronné champion du premier tournoi Skyesports Masters

Skyesports Masters, le plus grand tournoi Esports d’Inde avec une cagnotte de 2 Crore INR, a atteint sa conclusion exaltante lorsque Gods Reign a remporté la couronne au Koramangala Indoor Stadium, Bangalore. L’équipe a battu Revenant Esports lors de la passionnante grande finale de deux jours pour devenir dimanche les premiers champions du tout premier tournoi Esports franchisé en Inde.

La grande finale du Skyesports Masters au stade couvert de Koramangala a été le premier événement Esports post-pandémique du pays à se dérouler dans un stade. Avec plus de 7 100 personnes inscrites pour assister à l’événement en direct, le match sur le terrain s’est déroulé devant une foule immense rassemblée pour encourager leur équipe CS:GO préférée.

La finale disputée par Revenant Esports et Gods Reign s’est avérée être une affaire électrisante entre les deux titans du paysage CS:GO indien. L’équipe de stars dirigée par Hrishikesh « Crazy_Gamer » Shenoy et comprenant Anshul « KiiLSwitCh » Adarkar, Piyush « Clouda » Kalwania, Akash « Ph1NN » Bose et Parijaat « Rev3nn » Banerjee a fait de son mieux pour clôturer la série 2. -0 face à un redoutable Revenant Esports.

Commentant la victoire, Hrishikesh « Crazy_Gamer » Shenoy, capitaine de l’équipe Gods Reign CS:GO, a déclaré : « Nous sommes arrivés à la Grande Finale pour tout gagner et je suis heureux que mon équipe ait pu y parvenir. C’est vraiment incroyable de remporter la saison inaugurale des Skyesports Masters après les innombrables heures d’entraînement et de dévouement que nous avons consacrées. Nous sommes reconnaissants envers tous nos fans qui sont venus sur place pour nous soutenir, ainsi que tous ceux qui nous regardent depuis chez eux. Cette victoire leur revient.

La finale a débuté avec un échange de rounds entre les deux équipes dans un premier temps pour organiser une action acharnée sur la première carte. Cependant, Gods Reign a réussi à faire boule de neige en remportant une victoire en fin de partie vers la victoire. La deuxième carte, cependant, était relativement unilatérale puisque Gods Reign a initialement pris le commandement et a empêché Revenant de faire un retour, comme en demi-finale.

L’événement a également vu la présence de NA Haris, membre de l’Assemblée législative du Karnataka et vice-président de la Fédération indienne de football (AIFF), qui a félicité les joueurs de Gods Reign. «Je souhaite tout le meilleur à l’Esports et notre gouvernement vous soutient et vous soutient dans tout ce que nous pouvons faire. Nous sommes toujours là pour vous », a-t-il déclaré.

Le Skyesports Masters était l’un des plus grands tournois de jeux vidéo en Inde. L’événement a débuté avec la phase de ligue du 8 juillet au 17 août alors que les huit équipes franchisées se disputaient les quatre places de la grande finale. Avec plus de 50 matchs disputés, le tournoi témoigne de la compétitivité de Counter-Strike Esports.

« Félicitations à Gods Reign pour leur triomphe dans le plus grand tournoi CS:GO du pays. Les Skyesports Masters ont servi de plate-forme qui a mis en valeur le talent et l’esprit de compétition qui coule dans les veines de la communauté Esports du pays. Nous remercions également M. NA Haris d’avoir honoré l’événement de sa présence et réaffirmé l’engagement du gouvernement à développer l’écosystème Esports de l’Inde. Skyesports continuera de soutenir la croissance de l’Esports en organisant des tournois de haut niveau qui permettent aux joueurs compétitifs ainsi qu’à leurs équipes de s’épanouir et de se faire un nom », a déclaré Shiva Nandy, fondateur et PDG de Skyesports.

Selon le rapport « Windows of Opportunity » sur l’industrie indienne des médias et du divertissement réalisé par FICCI-EY, le nombre de marques investissant dans l’e-sport en Inde est passé de 72 en 2021 à 80 en 2022, et il devrait atteindre 100 en 2023.

Étant le plus grand événement de jeu du pays, Skyesports Masters en est la preuve puisque le tournoi a réuni des géants de l’industrie, notamment AMD, Windows 11, Flipkart et Zebronics, comme sponsors, ainsi que Loco, qui était le partenaire de diffusion de l’événement et a joué. hôte du livestream.

Outre l’action Esports à indice d’octane élevé, les fans ont eu droit aux stands des marques Zebronics, AMD, Windows 11 et Flipkart. L’événement présentait une fusion entre l’esport et la musique alors que la sensation du rap Karma s’est associée à l’éminent créateur de contenu Mortal pour une performance musicale.