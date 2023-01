Indian Creek en désavantage numérique se bat avec seulement 5 joueurs – Shaw Local

SOMONAUK – Indian Creek ne s’amuse pas à l’entraînement. Les Timberwolves n’ont également personne de disponible sur leur banc.

L’entraîneur Paul Muchmore a vu beaucoup de choses au cours de ses 27 années à la tête du programme Indian Creek, mais rien de tel que cette saison dans laquelle Izzy Turner est la vétéran en deuxième année et joue aux côtés de quatre étudiants de première année, qui sont également ses seuls coéquipiers.

[ Photos from Somonauk vs. Indian Creek girls basketball ]

«Nous avons eu un autre étudiant de première année [Lucy George], mais elle s’est blessée lors du troisième match de l’année, donc à un moment donné, nous avons eu une remplaçante », a déclaré Muchmore. « Nous ne jouons pas. Il s’agit principalement de travailler sur les compétences individuelles. Jouer le jeu est essentiellement notre mêlée.

Les Timberwolves ont disputé un match hors conférence lundi, s’inclinant 73-16 à Somonauk/Leland.

Somonauk (6-15) a marqué les 27 premiers points du match, Haley McCoy se rendant souvent au panier; elle a marqué 14 de ses 26 points, un sommet dans le match, au premier quart. Josie Rader a renversé quatre 3 points et a marqué 20 points, et Katelyn Curtis a contribué 14 points pour les Bobcats, qui ont profité des 29 revirements d’Indian Creek.

Josie Rader de Somonauk tire devant Hannah Gonzalez d’Indian Creek lors de leur match lundi soir à l’école secondaire de Somonauk. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Turner a finalement inscrit les Timberwolves (3-8) sur le tableau de bord lorsqu’elle a effectué deux lancers francs avec 46 secondes à faire au premier quart. Elle a mené les Timberwolves avec huit points et neuf rebonds.

“Nous nous disons de continuer à pousser quoi qu’il arrive”, a déclaré Turner. “Depuis le début de la saison, nous nous sommes définitivement améliorés et nous mettons plus d’efforts dans nos matchs.”

La recrue d’Indian Creek, Bethany Odle, qui a réussi une paire de 3 points pour six points, a déclaré que le moral de l’équipe est resté positif alors que l’accent est mis sur l’amélioration, avec l’espoir que des victoires suivront.

“Nous nous construisons mutuellement et nous nous gardons de bonne humeur”, a-t-elle déclaré. “Ce qui est bien avec seulement cinq d’entre nous, c’est que nous apprenons tous les uns des autres. Nous connaissons tous les mouvements de chacun et nous nous soutenons tous. Nous essayons d’apprendre du mieux que nous pouvons et essayons de nous améliorer. Même quand nous sommes en baisse, nous savons que nous pouvons toujours nous améliorer.

Bethany Odle d’Indian Creek obtient un tir entre deux défenseurs de Somonauk lors de leur match lundi soir à l’école secondaire de Somonauk. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Hannah Gonzalez a eu le dernier panier pour les Timberwolves, tandis que Jaelynn Mathis a récolté six rebonds et Jayden Ness a montré beaucoup de combat, se bousculant pour briser un lay-up potentiel malgré un retard de 62-13 à la fin du troisième quart.

“Nous nous améliorons, et la chose que je leur ai dite à la mi-temps, j’ai dit, ‘Ces [games] sont là où vous prenez vos morceaux en tant qu’étudiants de première année et étudiants de deuxième année jouant à l’université », a déclaré Muchmore. “Peut-être que si vous vous en tenez à cela, lorsque vous êtes junior et senior, c’est à ce moment-là que ce jeu rapporte ses dividendes. C’est à ce moment-là que vous recevez le paiement.

Ils ne seront certainement pas remplacés, car personne n’est disponible, ce qui élimine également toute plainte potentielle concernant le temps de jeu.

“Je leur ai dit que c’était un jeu, alors jouez et amusez-vous et faites de votre mieux et bousculez”, a déclaré Muchmore. “C’est tout ce que nous demandons.”