Nous trouvons souvent des vidéos sur Internet montrant des rencontres avec des animaux défiant la mort qui nous emmènent dans une effrayante balade en ligne. Alors que les animaux attaquant d’autres animaux de la forêt sont monnaie courante, les bêtes sauvages se précipitent sur les humains et sèment la terreur dans nos cœurs. Il est à noter que les animaux ne s’attaquent aux hommes que lorsqu’ils sont menacés par la présence de ces derniers.

Récemment, une vidéo qui a eu un effet effrayant sur la population du cyberespace dépeint une rencontre terrifiante entre un taureau sauvage et un autorickshaw.

Meilleure vidéo Showsha

Un compte Twitter nommé WildLense Eco Foundation, qui prétend être une organisation à but non lucratif et non gouvernementale, a mis en ligne la vidéo pétrifiante sur le site de micro-blogging exhortant les internautes à maintenir une “distance appropriée” avec les gaurs ou les taureaux sauvages.

“Ne sous-estimez jamais Gaur/Indian Bison. Maintenez une distance appropriée sinon, cela pourrait être mortel », a lu le tweet d’avertissement.

Ne sous-estimez jamais Gaur/Indian Bison. Maintenez une distance appropriée, sinon cela pourrait être mortel.@susantananda3 @ParveenKaswan pic.twitter.com/ck2nL1z3hX — WildLense® Eco Foundation 🇮🇳 (@WildLense_India) 11 septembre 2022

Le bison sauvage qui est connu pour être une bête assez agressive dans la nature peut être vu en train de charger vers un autorickshaw. La rencontre ayant eu lieu de nuit, le taureau noir était plongé dans l’obscurité au début de la vidéo, presque invisible.

Cependant, à la grande horreur des internautes ainsi que des personnes présentes sur la route dans la vidéo, les phares des voitures ont vite fait comprendre que le gaur courait comme un fou pour bondir sur l’autorickshaw.

Dans un mouvement rapide et furieux, le taureau, avec ses cornes, a percuté l’autorickshaw, renversant presque le véhicule. Heureusement, l’autorickshaw a retrouvé l’équilibre et a évité de se renverser. Certaines parties du véhicule ont été vues tomber du pousse-pousse automatique à la suite de la collision. Le taureau, après avoir attaqué l’automobile, se retira dans la forêt.

La vidéo de rencontre avec des animaux a profondément choqué les utilisateurs des médias sociaux et ils n’ont pas pu s’empêcher de commenter et de partager leurs expériences personnelles sur l’espace Twitter.

Tandis qu’un utilisateur se souvenait, “Omg c’est très révélateur parce que mon ami et moi rencontrons cela dans la forêt de Bandipur à vélo avec 4 d’entre eux… très près… Je n’aurais jamais pensé que ce serait si dangereux. Je n’irai pas dans la jungle à vélo !!” un autre a mentionné: «Oh mon garçon, ne plaisante pas avec ce type. Une telle force incroyable.

Omg, c’est très révélateur car mon ami et moi rencontrons cela dans la forêt de Bandipura à vélo avec 4 d’entre eux. – santosh jr (@ santoshjr9) 11 septembre 2022

Oh boy pas de déconner avec ce mec. Une telle force incroyable. – mélancolie (@ Ashok_19) 12 septembre 2022

Cependant, ce n’était pas la première fois que les humains avaient les pires expériences avec des bêtes sauvages. Dans un autre clip viral, un taureau a été aperçu en train de devenir un voyou après qu’un homme a levé un bras sur la bête, ce qui a poussé l’animal agressif à piétiner l’homme sur son visage sans pitié.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici