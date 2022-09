Le leader du BTS, Kim Nam-Joon, alias Namjoon ou RM, a célébré son 28e anniversaire aujourd’hui. Ses fans du monde entier se sont tournés vers les réseaux sociaux et ont souhaité au chanteur de K-pop. Même Desi BTS ARMY (Indian BTS ARMY) a célébré l’anniversaire du chanteur en plantant des arbres.

Une page Instagram nommée “ARMY PROJECTS INDIA” a partagé des photos de fans de BTS plantant des arbres le jour de l’anniversaire de Namjoon. Partageant les photos, la page a écrit : « Joyeux anniversaire au président Namjoon ! Pour célébrer son incroyable PERSONA, l’armée indienne s’est réunie pour faire un don et se porter volontaire pour planter 534 ARBRES ! C’est aussi assez cool de noter que nous avons planté 12 variétés pour lui ET 5+3+4=12. c’était vraiment censé être des gars. #namjoonbirthday #namjooning #HappyNamjoonDay.

Regarde:







Jetez un œil aux souhaits "Joyeux anniversaire Namjoon":



chanter joyeux anniversaire à leur namjoonie pic.twitter.com/MoKsBTVuTp – jour sen joon (@sugatradamus) 11 septembre 2022

Joyeux anniversaire à l’âme la plus pure, namjoonie #HAPPYRMDAY pic.twitter.com/Z6KUQF3nTE– jour joonie (@hourlytkhands) 11 septembre 2022

Plus tôt, RM a avoué que les garçons BTS se rapprochent de la trentaine, ce qui est une date d’expiration pour les groupes de K-Pop. Il a également mentionné qu’il visait une longue carrière et a déclaré: «Je n’aime pas diviser le monde de l’art, mais quand je vois les peintres et les artistes visuels, la plupart d’entre eux obtiennent leur renommée après leur mort, leur âme est un chose de longue date, une chose de longue période. Parce que quelqu’un peint ça dans la vingtaine, change ses peintures dans la trentaine, commence à faire une sculpture dans la quarantaine. Alors quand je les vois, je peux être courageux, parce que j’ai 29 ans en Corée, donc quand on a 30 ans, c’est autre chose. Je ne suis encore qu’un jeune homme. Mais dans un monde de boys bands, avoir 30 ans est quelque chose de différent dans la K-pop. C’est triste, mais c’est un fait. »

Il a dit: “Je veux juste faire de la musique comme la pièce intemporelle que j’admire.” En parlant de BTS, il a dit: “Quand on essaie de voir BTS, il faut voir les fans, l’ARMÉE parce qu’ils sont comme la moitié , l’autre aile de l’équipe, ils sont vraiment spéciaux. Il a ajouté: “J’ai été le premier à être membre du BTS. Donc, en fait, M. Bang vient de créer l’équipe avec moi. “