L’équipe indienne de football masculin a décroché le titre du championnat SAFF U-17 après avoir battu un Népal de 10 joueurs 4-0 lors de la finale au stade international de l’hippodrome mercredi.

Boby Singh, Korou Singh, le capitaine Vanlalpeka Guite et Aman ont marqué un but chacun, pour façonner une victoire retentissante en faveur de l’Inde. Avec cette victoire, l’Inde a conservé le titre, qui était auparavant étiqueté comme le championnat SAFF U-15.

Dans la ligue de groupes, le Népal a battu l’Inde 3-1. Cependant, lors de la finale, l’Inde avait l’air d’une équipe désireuse de prendre en charge l’intégralité de la procédure dès le départ.

Ils sont sortis des blocs tôt dans le match, cherchant à trouver les lacunes dans la défense népalaise, et ont réussi à prendre l’avantage à la 18e minute grâce à Boby, qui l’a dirigé dans le but au second poteau, après un bon jeu. entre Ricky Meetei et Vanlalpeka Guite, alors que ce dernier dirigeait un centre vers l’éventuel buteur.

Guite était de nouveau dans le vif du sujet 12 minutes plus tard, obtenant une autre passe décisive à son nom, alors qu’il jouait un ballon en profondeur à Korou Singh, qui n’avait qu’à contourner le gardien et le ramener à la maison.

Le deuxième but signifiait que le Népal commençait à attaquer la moitié de terrain indienne avec beaucoup plus d’urgence, mais le milieu de terrain indien parvenait à contrecarrer leurs efforts.

La frustration a fait surface à la 39e minute, lorsque le capitaine népalais Prashant Laksam a donné un coup de coude à Danny Laishram dans le dos après que les deux se soient emmêlés dans un défi – une action qui a immédiatement été sanctionnée par un carton rouge par l’arbitre.

Avec l’avantage de l’homme, l’Inde vit le reste de la première mi-temps, avant de reprendre les débats après le changement de côté. Bientôt, Guite, qui avait auparavant fourni deux passes décisives, a marqué son propre but à la 63e minute, lorsque son centre de la gauche a dévié dans le coin supérieur, donnant à l’Inde une avance de trois buts.

Le remplaçant du Népal en seconde période, Dhan Singh, a créé quelques occasions pour son équipe dans les dernières minutes, mais l’avantage d’un joueur a permis à l’Inde de contrecarrer les efforts.

A l’autre bout du terrain, Aman, le remplaçant indien en deuxième mi-temps, a ajouté du sel aux blessures dans le temps additionnel, inscrivant le quatrième but, après avoir été placé derrière la défense népalaise. Le résultat ne faisait aucun doute à la fin, car l’Inde a défendu avec succès son titre.

Le capitaine indien Vanlalpeka Guite a été nommé le joueur le plus utile du tournoi, tandis que le gardien de but Sahil a remporté le prix du meilleur gardien de but.

“Je suis extrêmement fier de mes garçons. Il y a eu beaucoup de travail acharné, et chaque équipe de soutien et joueur mérite le même crédit », a déclaré l’entraîneur-chef Bibiano Fernandes.

« Les efforts déployés par l’AIFF au niveau des jeunes en nous fournissant un service continu les tournées d’exposition avec l’aide de SAI ont aidé les garçons à mûrir », a-t-il ajouté.

