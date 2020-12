La NASA envoie 18 astronautes à la surface de la Lune pour la première fois depuis les années 1970. Une équipe de neuf hommes et neuf femmes astronautes a été choisie pour la mission dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Cela a été annoncé lors d’une réunion du Conseil national de l’espace de la Maison Blanche au Kennedy Space Center de la NASA en Floride par le vice-président américain Mike Pence mercredi. L’équipe comprend l’astronaute indo-américain Raja Chari.

Le père de Chari, Sreenivas V Chari, avait immigré aux États-Unis depuis Hyderabad. L’astronaute indo-américain a été élevé dans l’Iowa et a servi comme colonel dans l’US Air Force. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie astronautique et d’une maîtrise en aéronautique et astronautique. Il aurait rejoint le corps des astronautes en 2017.

Il faisait partie des 11 nouveaux diplômés de la NASA qui ont terminé avec succès leurs plus de deux ans de formation de base en astronaute en janvier 2020. Les astronautes retenus ont été sélectionnés parmi 18 000 candidats en 2017 après que la NASA a annoncé son programme Artemis. Chari, 41 ans, a été sélectionnée par la NASA pour rejoindre la classe des candidats astronautes 2017. Il s’est présenté au travail en août 2017 et après avoir terminé la formation initiale des candidats astronautes, il est désormais éligible pour une mission.

Les membres de l’équipe Artemis comprennent Joseph Acaba, Kayla Barron, Matthew Dominick, Victor Glover, Warren Hoburg, Jonny Kim, Christina Hammock Koch, Kjell Lindgren, Nicole A. Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins et Stephanie Wilson.

« Je vous donne les héros qui nous porteront sur la Lune et au-delà – la génération Artemis », a déclaré le vice-président Pence. Tous les astronautes qui ont atteint la lune jusqu’à présent étaient des hommes. La date cible de la mission est 2024, mais on s’attend à ce que cela glisse. Pence a déclaré que les astronautes choisis « nous ramèneront sur la Lune et au-delà. » L’Artemis est conçu comme un tremplin vers l’objectif plus ambitieux de placer des astronautes sur Mars.

« Marcher sur la surface lunaire serait un rêve devenu réalité pour chacun de nous, et tout rôle que nous pouvons jouer pour y parvenir est un honneur. »

«C’est le premier cadre de nos astronautes Artemis», a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine.

L’objectif 2024, considéré par certains au sein de l’agence spatiale américaine et de l’industrie spatiale américaine comme irréaliste, devrait être repoussé après la prise de fonction du président élu Joe Biden le 20 janvier.

Avant la réunion du conseil spatial, Pence a visité la Patrick Air Force Base et l’a officiellement rebaptisée Patrick Space Force Base. Il porte le nom de la branche des services spatiaux de l’armée américaine créée sous Trump.

Le programme d’exploration lunaire moderne de l’agence débarquera la première femme et le prochain homme sur la Lune en 2024 et établira une présence lunaire humaine durable d’ici la fin de la décennie.