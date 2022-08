Indian 2 : Kamal Haasan reprend le tournage après une pause de deux ans en raison du Covid-19 ; les fabricants déposent une nouvelle affiche créant une frénésie de fans

Le tournage du film très attendu Indian 2 de la superstar sudiste Kamal Haasan reprend après une longue interruption de deux ans. Oui, tu l’as bien lu! Mercredi, le cinéaste Shankar a révélé la grande nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le tournage d’Indien 2 s’est arrêté en février 2020 après qu’un accident massif a eu lieu sur les plateaux de tournage du film qui a fait trois morts et 10 blessés après l’écrasement d’une grue. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le projet avait été abandonné. Mais Shankar s’est rendu sur Twitter et a annoncé la reprise du tournage.

Indian 2 est financé par Lyca Productions et le film présente Siddharth, Kajal Aggarwal, Rakul Preet Singh, Bobby Simhaa et Priya Bhavani Shankar dans des rôles clés. L’affiche se lit comme suit : “Il est de retour”. Partageant une nouvelle affiche du film, Shankar a tweeté ‘Bonjour les Indiens, nous sommes heureux d’annoncer que le tournage restant pour Indian 2 commence aujourd’hui ! Besoin de tout votre soutien et de vos souhaits (sic)’. Sur l’affiche, Kamal a été vu dans un avatar jamais vu auparavant. Le film en langue tamoule fait suite au thriller d’action indien de 1996 qui mettait en vedette Kamal Haasan.

Regarde –

Bonjour les Indiens, nous sommes heureux de vous annoncer que le tournage restant d’Indien 2 commence aujourd’hui ! Besoin de tout votre soutien et de vos souhaits ?? https://t.co/s1CjKSGXYM Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) 23 août 2022

Les fans de Kamal ont exprimé leur enthousiasme face à la reprise du tournage. L’équipe d’Indian 2 a terminé le deuxième programme après avoir filmé une séquence d’action d’une valeur de Rs. 40 crores à Bhopal. La première affiche d’Indien 2 a été partagée à l’occasion du festival Pongal en 2020 et Kamal a montré son talent de varma-kalai. Selon certaines informations, toute l’équipe d’Indian 2 se rendra à Taïwan pour tourner certaines scènes importantes du film. Apparemment, l’acteur rejoindra la production le mois prochain. Sur le plan du travail, Kamal a été vu pour la dernière fois dans le réalisateur de Lokesh Kanagaraj, Vikram, qui mettait également en vedette Vijay Sethupathi et Fahadh Faasil dans les rôles principaux.