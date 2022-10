India Wright: La productrice vedette de NFL Media, six fois nominée aux Emmy Awards, parle à Her Huddle de l’évolution de sa carrière | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



India Wright, six fois productrice de longs métrages nominée aux Emmy Awards pour NFL Media, parle à Her Huddle de l’évolution de sa carrière et de ce qui fait une bonne histoire sportive.

India Wright est une productrice de longs métrages nominée à six reprises aux Emmy Awards pour NFL Media avec une immense passion pour la narration.

Apparaissant dans le dernier épisode de Son caucus (disponible en podcast ci-dessous), Wright a expliqué précisément ce qui fait une bonne histoire. “Cela commence par la recherche”, a-t-elle déclaré. “Et je cherche des couches… et un gros troisième acte.

“Est-ce que c’est complexe ? Est-ce que ça va et vient, et qu’il y a des hauts et des bas ? Et pouvons-nous terminer l’histoire en grand, en grand ?

“Si je peux trouver une histoire avec laquelle je peux faire ces deux choses, pour moi, c’est un coup de circuit.”

L’impressionnante carrière de Wright au sein de la NFL n’a pas suivi le chemin initial qu’elle avait emprunté. Lorsqu’elle fréquentait l’Université de Californie du Sud, elle nourrissait initialement l’ambition de devenir présentatrice sportive avant de trouver sa vocation.

“Raconter des histoires, c’est une chance d’avoir une voix”

“Je pensais que le seul espace pour une femme dans le sport était devant la caméra, alors j’y suis allée en pensant que je voulais être à l’antenne”, a-t-elle déclaré.

“J’aimais vraiment pouvoir raconter des histoires dans le sport. Et j’avais une chance d’avoir une voix.

“Je pense que raconter des histoires à travers le sport comme objectif, cela a un réel impact sur le changement. C’est le seul espace vraiment de nos jours où les gens peuvent se réunir et ces murs s’effondrent. Nous pouvons avoir ces conversations plus difficiles et les gens y sont plus réceptifs. “

Elle a ajouté: “Je pense que les gens ont toujours cette perception qu’il y a des places limitées pour les femmes dans le sport. Ils ne savent pas grand-chose.

“Il y a tellement de femmes incroyables qui font ces emplois. Cela m’a ouvert les yeux et c’était cool de faire partie de ce changement également.”

Quant à l’histoire préférée de Wright qu’elle a racontée depuis qu’elle a commencé son travail dans la NFL ?

“C’est facile. J’ai raconté des histoires sur les plus grands athlètes, avec les plus grandes franchises, mais mon histoire préférée à ce jour est celle d’une femme que vous ne connaîtrez même pas.

Antoinette Harris est la première femme (non botteuse) à obtenir une bourse de football universitaire, jouant en toute sécurité pour les Central Methodist Eagles

« Antoinette Harris. Elle a été la première femme à obtenir une bourse de football universitaire (non botteuse). Elle a eu un cancer de l’ovaire ; elle ne le savait pas non plus et a ensuite trouvé son père. Comme je l’ai dit plus tôt, beaucoup de couches.

“C’était la première fois que je pouvais raconter une histoire centrée sur une femme. J’étais une productrice et j’avais des femmes impliquées dans la post-production. C’était tellement organique, et c’était la première pièce que j’ai J’ai jamais fait où j’ai eu l’impression que ma voix était vraiment perceptible, probablement parce que c’était si personnel pour moi.

“Elle parle de son cycle menstruel dans l’article. Être assise là, à regarder ce dont on parle sur le réseau NFL, je n’aurais jamais pensé que nous raconterions ces histoires parce que le football est” joué par des hommes “.

“L’épisode Women in Football a depuis évolué chaque année, et je suis fier de dire qu’il a été nominé chaque année pour un Sports Emmy. C’est tellement personnel et proche de mon cœur.”

“Je veux que ma carrière évolue avec mon évolution personnelle”

Et ce n’est pas seulement à travers l’objectif que Wright remet en question les sujets complexes, l’égalité des sexes et les perceptions démodées de l’industrie.

Parlant de son évolution personnelle, Wright a déclaré: “Quand j’avais 23 ou 24 ans, c’était amusant de monter dans un avion et de voler à New York et de tourner un long métrage.

“Quatre ou cinq ans plus tard, je ne veux plus de ça. Je veux être à la maison. Je veux me marier, avoir une famille – ce n’est pas une mauvaise chose.

“Je veux que ma carrière évolue avec mon évolution personnelle. Comme ça, ça reste agréable.

“Souvent, nous prenons des décisions qui concernent notre carrière, mais nous ne satisfaisons pas nos besoins personnels. Lorsque nous faisons cela, vous ressentez du ressentiment envers le travail que vous êtes censé aimer.”

Elle a ajouté: “Pourquoi j’ai l’impression de pouvoir exprimer cela, c’est à cause des femmes qui sont venues avant moi.

MJ Acosta-Ruiz revient sur le moment où on lui a proposé de présenter l'émission phare du réseau NFL Total Access, pensant que tout cela n'était qu'une blague et craignant qu'elle ne soit sur le point d'être renvoyée.

“C’est une sororité. C’est ce que j’aime le plus ; il y a tellement d’ouverture parmi les femmes avec qui je travaille, certaines qui ont 15, 20 ans de plus que moi et les plus jeunes qui arrivent. Il y a plus une étreinte les unes avec les autres.

“Et ce n’était pas toujours le cas, car il y avait tellement de places limitées pour les femmes. Elles devaient être compétitives.

“Je sens maintenant que j’ai la responsabilité et le besoin de le faire pour les femmes qui viennent après moi. J’ai besoin qu’elles sachent qu’elle a pu dire que c’est important et que c’est normal de vouloir ces choses”.

“Vous pouvez vouloir les deux, ça va. Cela déstigmatise cette idée fausse selon laquelle vous devez choisir entre avoir une carrière et une famille. J’espère que cela disparaîtra.”

Quant à tout autre conseil aux femmes qui suivront éventuellement ses traces dans l’industrie, Wright a ajouté: “Avoir une boussole morale liée à une colonne vertébrale.

“Quelle est votre morale fondamentale ? Celles-ci vont être testées dans cet espace en tant que femme, donc avoir une colonne vertébrale vous permet également de vous défendre et de défendre les choses auxquelles vous croyez.

“Et les limites. Elles sont si importantes. Vous devez définir ces limites, car sinon – je l’ai vu arriver – les gens deviennent tellement rancuniers.

“Je pense qu’ils seraient mes trois piliers.”