India Thrash Thailand 17-0, passe aux demi-finales de la Coupe d’Asie junior masculine de hockey

Angad Bir Singh a marqué quatre buts alors que l’Inde a réalisé une performance scintillante pour battre les ménés thaïlandais 17-0 lors d’un match de la poule A de la Coupe d’Asie junior masculine 2023, se qualifiant pour les demi-finales avec un record invaincu.

Avec cette victoire dimanche, l’équipe indienne de hockey masculin junior s’est remise du match nul 1-1 avec le Pakistan et a terminé la phase de groupes de la Coupe d’Asie junior masculine 2023 invaincue.

Les buteurs indiens étaient Angad Bir Singh (13′, 33′, 47′, 55′), Yogember Rawat (17′), Captain Uttam Singh (24′, 31′), Amandeep Lakra (26′, 29′), Araijeet Singh Hundal (36′), Vishnukant Singh (38′), Bobby Singh Dhami (45′), Sharda Nand Tiwari (46′), Amandeep (47′), Rohit (49′), Sunit Lakra (54′) et Rajinder Singh (56′).

L’équipe masculine junior indienne a commencé la compétition du bon pied, attaquant la Thaïlande avec régularité, mais n’a pas réussi à percer dans les premiers échanges. La Thaïlande a non seulement absorbé la pression, mais a également cherché à attaquer l’Inde, qui a cependant pris l’avantage juste avant la fin du premier quart quand Angad Bir Singh (13′) a trouvé le fond du filet.

Au début du deuxième quart-temps, le capitaine indien Uttam Singh a adouci la défense thaïlandaise sur la droite avant que Yogember Rawat (17′) ne double la mise.

Les Indiens commençaient à prendre le contrôle du match, et avant la fin de la mi-temps, le capitaine Uttam Singh (24 ′) s’est également inscrit sur la feuille de match, marquant à bout portant.

Quelques minutes plus tard, Amandeep Lakra (26 ′) a réussi son tir d’un Penalty Corner, alors que les Indian Colts menaient 4-0, et ne montraient aucun signe de ralentissement. Peu de temps après, Amandeep Lakra (29 ′) a marqué son deuxième sur un coin de pénalité et à la mi-temps, l’équipe indienne menait 5-0.

Le capitaine Uttam Singh (31′) a porté le score à 6-0 dans la première minute du troisième quart-temps, en le tirant dans le coin supérieur droit, et quelques instants plus tard, Angad Bir Singh (33′) a également obtenu son deuxième pour la nuit.

Les Indiens dominaient les débats et ajoutaient un autre but peu de temps après lorsque Araijeet Singh Hundal (36 ′) s’inscrivait sur la feuille de match grâce à un puissant coup du droit. L’Inde a continué à attaquer, poussant la Thaïlande profondément dans sa moitié de terrain, et la pression a abouti à un autre but, alors que Vishnukant Singh (38 ′) a inscrit son nom sur la feuille de match, portant le score à 9-0. Juste avant la pause finale, Bobby Singh Dhami (45′) a porté le score à 10-0 en convertissant un Penalty Corner.

Le dernier quart-temps avait un aspect similaire aux précédents, avec l’équipe indienne attaquant avec beaucoup d’enthousiasme comme Sharda Nand Tiwari (46 ′), Amandeep (47 ′) et Angad Bir Singh (47 ′), tous frappés en succession rapide pour faire c’est 13-0.

Un retour semblait hautement improbable alors que les Indiens continuaient de régner. Rohit (49 ′) est également entré dans l’acte, portant le score à 14-0 pour l’Inde.

Il y aurait plus à venir alors que l’Inde jouait au hockey libre, et ce sont Sunit Lakra (54 ′), Angad Bir Singh (55 ′) et Rajinder Singh (56 ′) qui ont ajouté trois autres buts, ce qui en fait 17- 0. L’Inde n’a finalement pas ajouté à ce score et est repartie avec une victoire catégorique, terminant la soirée en tête du classement de la poule A.

