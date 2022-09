Anju Tamang a marqué quatre buts, tandis que Dangmei Grace a marqué un doublé alors que l’Inde jouait avec les Maldives pour enregistrer une victoire écrasante 9-0 dans le championnat féminin SAFF au stade Dashrath de Katmandou samedi.

L’Inde est maintenant passée à six points en deux matches et a scellé sa place en demi-finale.

L’Inde avait auparavant battu le Pakistan 3-0 lors de son match d’ouverture du tournoi lundi. L’Inde a pris l’avantage avec le but de Tamang à la 24e minute.

Elle a encore frappé avant la mi-temps (45+2) alors que l’Inde s’essoufflait 3-0.

Priyangka Devi (42e) a marqué l’autre but en première mi-temps. Après le changement, Tamang a marqué deux autres buts aux 85e et 88e minutes, tandis que Dangmei Grace (53e et 86e), Soumya Guguloth (55e) et Kashmina (84e) étaient les autres buteurs.

L’Inde jouera ensuite son dernier match de phase de groupes contre le Bangladesh le 13 septembre.

