India Reynolds de Love Island révèle qu’elle ne parle plus à l’ex Ovie Soko après une horrible traîne à la traîne

India Reynolds de LOVE Island a révélé qu’elle ne parlait plus à son ex-petit ami Ovie Soko OU à ses co-stars de la villa.

La jeune femme de 30 ans s’est ouverte sur les commentaires cruels en ligne qu’elle a reçus de trolls en ligne après sa séparation du basketteur professionnel.

La mannequin, qui est apparue dans l’émission de téléréalité en 2019, a également admis qu’elle n’était plus en contact régulier avec le reste de la distribution.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de la pêche à la traîne qu’elle a vécue après la scission, elle a déclaré: «Ouais, j’ai été trollée par divers commentaires, j’ai été beaucoup trollée mais encore une fois, j’étais un peu comme ‘oh bien, désolé hun’.

«Évidemment, j’en ai, mais ce n’est certainement pas aussi grave que lorsque je suis sorti pour la première fois.

India, qui a lancé sa nouvelle gamme de maillots de bain Pour Moi, a expliqué comment elle traite la pêche à la traîne.

La beauté brune a déclaré: «C’est vraiment mauvais et il faut faire quelque chose à ce sujet. Personnellement, je les supprime et les ignore.

«C’est difficile parce que vous pourriez avoir 100 bons commentaires et le plus méchant est celui qui restera dans votre esprit.

«Mais je pense que vous devez vraiment vous entraîner à ignorer cela et pour être honnête, les gens qui laissent les commentaires sont probablement vraiment mécontents d’eux-mêmes, c’est plus leur reflet que vous.

« Quiconque a quelque chose de négatif à dire ou de méchant à dire n’est tout simplement pas une personne très gentille. »

L'Inde est apparue sur Love Island en 2019 et s'est associée à Ovie Soko

La star de télé-réalité a également expliqué qu’elle avait naturellement perdu le contact avec ses co-stars alors qu’elle menait une vie bien remplie.

En demandant si elle était toujours amie avec les autres filles et garçons de Love Island, elle a déclaré: «Pas vraiment, je suis toujours amie avec eux, nous rattrapons toujours les événements, mais je n’ai personne à qui je parle tous les jours.»

Les favoris de Love Island se sont séparés quatre mois après avoir quitté la villa malgré une troisième place en finale.

Le couple a été touché par une série de rumeurs de tricherie, selon les rapports et a décidé de cesser de fonctionner en raison de «calendriers contradictoires».

Le couple a appelé à démissionner quatre mois après avoir quitté la villa

Une source a dit au MailOnline que la rupture était «à l’amiable» et qu’il s’agissait d’une décision commune de mettre fin aux choses.

Ovie a été frappé par de fausses rumeurs selon lesquelles il aurait été aperçu en train d’embrasser Maya Jama dans un club de Londres, par des fans sur Twitter, mais il a riposté avec une photo aimée de lui avec l’Inde sur Instagram.

Cela s’est produit après que des initiés proches d’Ovie nous ont dit qu’il n’avait même jamais rencontré Maya Jama – qui a annoncé sa séparation du rappeur Stormzy plus tôt cette année.

Une semaine plus tôt, l’Inde avait été contrainte de nier l’avoir trompé avec l’as du football Kieran Gibbs lors de sa fête d’anniversaire au Portugal.

L’Inde vit maintenant sa meilleure vie en modelant sa nouvelle gamme de maillots de bain et en promouvant la positivité corporelle.

La beauté de la télévision a révélé qu’on lui avait dit qu’elle était «trop grosse et courbée» pour le mannequinat commercial et qu’elle aurait dû «changer» pour avoir une carrière réussie.

Elle a expliqué: «J’ai eu beaucoup de chance, quand j’ai commencé, j’ai fait la page 3, donc évidemment ils acceptaient vraiment.

«Cela m’a probablement donné une attitude plus positive envers la mienne et les autres filles avec lesquelles j’ai travaillé avec des corps parce qu’on nous disait toujours de les célébrer et que les courbes étaient bonnes.

«Je pense que c’était plus quand je suis passé à la modélisation commerciale, il y avait plus de pression pour regarder d’une certaine manière et être plus petit. On m’a demandé « avez-vous pris du poids? »

«Il y avait beaucoup plus d’attention là-dessus. Certainement, j’ai eu de la chance parce que j’ai commencé là où je me sentais très confiant et une seule fois, après avoir gagné un peu cela, je suis entré dans une autre industrie et on m’a dit de changer.

L’Inde a expliqué qu’elle avait été surprise de découvrir qu’elle était considérée comme une grande fille de la taille 8 à 10 dans l’émission de télé-réalité ITV2.

Elle a dit: «C’est étrange parce que beaucoup de choses imprimées disant que j’étais plus courbée que les autres filles et des trucs comme ça, c’est fou

Elle a été choquée qu'on lui dise de perdre du poids si elle voulait une carrière de mannequin réussie





«Je suis absolument ravi d’être qualifié de curvy, j’en suis vraiment content, mais cela montre simplement qu’il n’y a pas une sélection très bien proportionnée de femmes ou d’hommes là-dedans.

«Si je suis de la taille 8 à 10 et que je suis considéré comme le ‘courbé’, alors je ne pense pas que cela représente très bien les corps ou les femmes.

« Je ne pense pas que le poids soit quelque chose qui devrait être commenté si ouvertement, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pourriez perdre du poids … donc je pense qu’il est très dangereux pour nous de commenter constamment. »