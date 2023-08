India Predicted XI vs WI, 2nd T20I: Jaiswal, Umran feront-ils la coupe?

Le bâton de l’équipe indienne sera à nouveau sous le scanner alors que les visiteurs cherchent à retrouver le chemin de la victoire contre les Antilles et à niveler la série T20I. Les Antilles mènent la série de cinq matchs 1-0, après avoir remporté l’ouverture de la série par 4 points jeudi. Poursuivant un objectif modeste de 150, l’Inde a subi un effondrement au bâton et a été limitée à 145/9 en 20 overs. Le débutant Tilak Varma a impressionné avec un 39 à 22 balles. Le stimulateur débutant Mukesh Kumar a eu une sortie difficile avec le ballon car il n’a pas réussi à choisir un guichet et a concédé 24 points dans les trois overs. Espérant égaliser la série, l’Inde pourrait apporter quelques modifications à son XI.

Voici ce que nous pensons être le XI de l’Inde pour le deuxième T20I contre les Antilles:

Yashasvi Jaiswal: Après un début de carrière de rêve en test, qui l’a vu claquer un siècle à ses débuts, Jaiswal espère un début similaire, sinon meilleur, pour sa carrière en T20I. Il est susceptible de remplacer Axar Patel dans le XI.

Ichan Kishan: Le frappeur-gardien de guichet a marqué un cinquante dans les trois matches. Cependant, il a eu une mauvaise sortie avec la batte dans le premier T20I. Kishan espère monter un spectacle dans le deuxième T20I.

Shubman Gill: Après une saison fulgurante avec la batte dans la Premier League indienne, la forme de Gill a plongé dans la tournée en cours. Il espère faire mieux avec le premier T20I.

Suryakumar Yadav: Le vice-capitaine désigné de l’Inde pour la série, Suryakumar Yadav, a eu une tournée misérable jusqu’à présent. Il a marqué 21 points dans les premiers T20I mais visera à obtenir un gros coup à son actif.

Sanju Samson: Après avoir marqué un brillant cinquante dans le décideur de la série ODI, Samson semblait avoir pris de l’élan, se dirigeant vers les T20I. Cependant, il s’est fait sortir sur un score de 12 dans les premiers T20I. Avec quatre matchs à jouer dans la tournée, Samson cherchera à en tirer le meilleur parti.

Tilak Varma: Le gaucher a ébloui dès ses débuts, et a laissé entrevoir un bel avenir. Alors que l’Inde se débattait dans la chasse, Tilak a eu un impact instantané, marquant 39 balles sur 22, pour stabiliser le navire. Il cherchera à enchaîner avec un gros coup dans le deuxième match.

Hardik Pandya: Le skipper a été critiqué pour son leadership dans le premier T20I. Il cherchera à faire taire ses détracteurs cette fois-ci.

Kuldeep Yadav: Le spinner du poignet du bras gauche a réalisé une sortie impressionnante dans les quatre matchs de balle blanche jusqu’à présent. Il a ramassé huit guichets jusqu’à présent et cherchera à augmenter son nombre de guichets dans les matchs à venir.

Arshdeep Singh: Le pacer de 24 ans est connu pour ses brillants death bowling. Venant d’un passage impressionnant dans le comté, Arshdeep a pris deux guichets, mais était légèrement cher. Il est susceptible de conserver sa place

Omran Malik: Le jeune pacer létal a eu une sortie oublieuse dans les ODI et visera des rachats au format le plus court. Connu pour son rythme effréné, Umran est susceptible de remplacer Axar Patel dans le XI indien.

Yuzvendra Chahal: Le vétéran de la rotation des jambes a mené la charge de l’Inde dans le département de bowling, choisissant deux guichets en trois overs. Chahal chercherait à poursuivre sur sa lancée car il est susceptible de jouer un rôle énorme dans la candidature de l’Inde à la Coupe d’Asie et à la Coupe du monde.