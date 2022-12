India Para Shuttler Sukant Kadam devient numéro 2 mondial

Le para-navetteur indien Sukant Kadam a atteint le 2e rang mondial dans la catégorie SL 4 suite à ses exploits sur le circuit international au cours des derniers mois.

L’as de la navette a terminé l’année avec une médaille d’or au Peru Para-Badminton International qui s’est récemment conclu à Lima. Il a également remporté une médaille de bronze aux championnats du monde para-badminton de la BWF à Tokyo en novembre.

L’as du volant est derrière le Français Lucas Mazur qui est actuellement champion du monde et paralympique en SL4.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Parlant de la même chose, Sukant Kadam a déclaré: «Je suis vraiment ravi de devenir le numéro 2 mondial. J’ai beaucoup travaillé à l’entraînement, ce qui s’est traduit par les résultats que j’ai obtenus, ce qui m’a aidé à être le numéro 2 mondial.

“C’est formidable de terminer 2022 en étant numéro 2 mondial, cela ne fera que me motiver à travailler plus dur. Mais les travaux ne sont pas terminés car 2023 est une année très importante qui comprend les Jeux paralympiques asiatiques et également les qualifications paralympiques. Je souhaite améliorer mes performances et continuer à performer à ce haut niveau.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici