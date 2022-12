India Lockdown: Madhur Bhandarkar révèle pourquoi il a fait le film, “C’est une histoire de survie que tout le monde…” [Exclusive]

Madhur Bhandarkar est de retour dans le jeu et cette fois encore, il est prêt à vous montrer la dure réalité à laquelle nous avons été confrontés pendant le confinement. La première horreur du confinement est encore à l’état brut dans l’esprit de chacun et peut-être que nous ne l’oublierons jamais. Et maintenant, Madhur, qui est connu pour faire des films réels et percutants, est prêt pour India Lockdown. L’histoire à laquelle tout le monde se rapportera et se connectera. La vie de Bollywood a contacté exclusivement le cinéaste et lui a demandé pourquoi avait-il choisi de faire un film maintenant après deux ans alors que presque tout le monde était passé de l’horreur.

Madhur devient franc avec BollywoodLife comme jamais auparavant

Nous avons demandé à Madhur si c’était le bon moment, il a dit avec confiance : “C’est vraiment le bon moment, j’ai l’impression que tous les sujets historiques ne vieillissent jamais et les gens veulent en savoir plus à ce sujet. J’ai vu les films évoluer dans les festivals de cinéma et cela a critiques élogieuses. Le film est de revivre le traumatisme, mais l’histoire de la survie. ”

Le cinéaste qui est connu pour être le cinéaste casse-cou a déclaré que le voyage n’a pas été facile mais il aime la façon dont il a été façonné, “Auparavant, ce n’était pas facile pour moi non plus et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l’aise pour faire de tels films. et sujets. J’ai toujours senti que mes sujets sont très essentiels pour le public. J’ai fait -5 films dans ma vie. Je n’ai jamais fait de copie de films hollywoodiens ni refait de films ou même de biopic. Je suis toujours resté fidèle à l’original, et Je continuerai à faire de même. Je suis un conteur très simple et mon histoire me connecte avec les gens.”. India Lockdown sortira sur Zee 5. La dernière sortie de Madhur était Babli Bouncer avec Tamannaah Bhatia et ce fut un succès sur OTT.