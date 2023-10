Une grande banque du secteur public a récemment déclaré qu’elle se préparait à devenir une puissance informatique majeure. Quelques jours auparavant, Dabur était devenue la première entreprise indienne de produits de grande consommation à finaliser sa migration vers le cloud. Au début de cette année, Boeing a annoncé qu’il ouvrirait son nouveau et deuxième plus grand campus à l’extérieur de son siège mondial en Virginie, à Aerospace Park à Bangalore.

Aujourd’hui, la plupart des entreprises indiennes, quel que soit leur domaine d’activité, renforcent leurs capacités informatiques. Les banques ont été contraintes de le faire car les clients préfèrent les transactions sur l’application ou en ligne.

Tout cela crée de nombreuses opportunités de travail pour les professionnels du logiciel, en particulier à une époque où le secteur des services informatiques est confronté à un environnement mondial incertain. Contrairement au passé, la majorité des offres d’emploi liées à la technologie, publiées aujourd’hui sur les sites d’emploi, proviennent d’entreprises non technologiques.

Prasadh MS, responsable de la recherche sur les effectifs chez Xpheno, a déclaré à FE qu’il existe actuellement un peu moins de 90 000 offres d’emploi technologiques actives à travers le pays, dans les secteurs technologiques et non technologiques. « Environ les deux tiers de cette somme proviennent du secteur non technologique », a observé Prasadh.

Varun Sachdeva, vice-président directeur et responsable APAC de NLB Services, a observé que son entreprise intégrait désormais environ 55 à 60 % de professionnels du côté non technologique. Auparavant, nous avions l’habitude de voir 75 à 80 % d’embauches technologiques pour les entreprises informatiques, a déclaré Sachdeva, ajoutant qu’il y avait eu un changement net au cours des neuf derniers mois. NLB accueille environ 1 000 à 1 200 professionnels par mois, dont environ 50 % sont destinés aux secteurs non technologiques. La demande de talents technologiques dans les entreprises non technologiques devrait augmenter de 9 à 10 % au cours de l’exercice 24, estime Gaurav Vasu, fondateur d’UnearthInsight. « Les salaires augmentent de 12 à 14 % dans ces entreprises. Les entreprises informatiques devraient augmenter leurs salaires et les embauches externes ralentir à 6-7 % et 10-15 % respectivement », a déclaré Vasu à FE.

UnearthInsight estime que la demande de talents technologiques dans les entreprises non technologiques atteindra un million d’ici les exercices 25-26, par rapport à son niveau actuel d’environ 8,4 lakh. Vasu estime que BFSI, les télécommunications, les médias et les blocs d’alimentation continueront de stimuler la demande de professionnels familiers avec Java full stack, la cybersécurité et la science des données, ainsi que d’autres compétences. Sachdeva estime qu’il y aura une bonne demande dans le secteur des télécommunications, au moins pour les cinq prochaines années, compte tenu du déploiement de la 5G.

Munira Loliwala, vice-présidente adjointe à la stratégie et à la croissance chez TeamLease Digital, souligne que les niveaux inférieurs de la pyramide reçoivent aujourd’hui davantage d’attention pour des rôles tels que les chefs d’équipe. Les entreprises non technologiques complètent ce recrutement par celui d’employés débutants, qui représentent environ 21 à 25 % du total des embauches.

L’industrie informatique indienne emploie aujourd’hui près de 5,5 millions de personnes. Selon un récent rapport du fournisseur de solutions de talents Careernet, le secteur émergent des véhicules électriques devrait créer 5 millions d’emplois directs et 30 millions d’emplois indirects pour les professionnels de la technologie d’ici 2030.

Les experts notent que l’embauche accrue de professionnels de la technologie par des entreprises non informatiques a démocratisé les opportunités d’emploi. Auparavant, les diplômés des domaines du génie mécanique, électrique et du génie civil constituaient les filières de recrutement les plus populaires pour les entreprises non technologiques. Aujourd’hui, il existe une demande croissante d’ingénieurs électriciens et électroniciens. Un diplôme d’études supérieures en informatique ou en mathématiques peut être utile pour les rôles de data scientists, très demandés de nos jours.

Étant donné que les entreprises non informatiques sont géographiquement réparties à travers le pays et ne sont pas situées uniquement dans les villes de niveau 1, des opportunités sont disponibles dans les villes de niveau 2 à 3.

Sachdeva a confirmé que la demande de professionnels de l’informatique de la part des chaînes hôtelières avait bondi de 40 % par rapport à l’année dernière. « Des entreprises comme MakeMyTrip ou Ibibo ou d’autres entreprises technologiques recherchent également des talents en informatique », a-t-il expliqué. Loliwala a ajouté qu’aujourd’hui, une entreprise de produits pour la maison utilise la technologie AR/VR pour proposer des essais virtuels permettant aux clients d’explorer une variété de produits consommables.

Les entreprises de produits de grande consommation exploitent l’IA et les données pour créer des expériences client uniques, prévoir les tendances des ventes, automatiser la gestion des stocks et prédire les risques de perte de clients. Avec des salles d’exposition virtuelles et des essais routiers virtuels, les constructeurs automobiles créent des expériences immersives qui permettent aux clients d’interagir avec leurs produits, en particulier avec des fonctionnalités et des capacités qui permettent d’économiser du temps, de l’argent et de multiples essais physiques, a ajouté Loliwala. FE