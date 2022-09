India Hockey Star PR Sreejesh dénonce IndiGo Airlines pour lui avoir facturé un supplément

Vendredi, le gardien vedette de l’équipe indienne de hockey masculin, PR Sreejesh, a critiqué les compagnies aériennes nationales IndiGo, exprimant son mécontentement de lui avoir facturé un supplément pour ses «bagages de gardien de but».

Selon certaines informations, Sreejesh devait monter à bord de l’avion IndiGo 6E 382 de Bengaluru à Kochi, lorsque l’équipe au sol de la compagnie aérienne à l’aéroport international de Karnataka lui a demandé de payer des frais supplémentaires pour le bâton de hockey qu’il transportait dans le cadre de son équipement. Les responsables du vol ont affirmé que Sreejesh n’était autorisé à porter qu’un bâton de hockey de moins de 38 pouces et que celui qu’il tenait mesurait trois pouces de long et qu’il avait donc le droit de payer les frais.

Bien que Sreejesh ait payé les frais supplémentaires, il a exprimé son mécontentement sur Twitter. Le gardien de but vétéran a expliqué que la FIH (Fédération Internationale de Hockey) lui permettait de transporter un bâton de hockey de 41 pouces, mais les compagnies aériennes IndiGo lui facturaient toujours un supplément pour tout transport de plus de 38 pouces. Apparemment, le gardien de but indien a dû payer un montant supplémentaire de 1 500 roupies pour avoir porté son kit de gardien de but.

Sreejesh a partagé une photo de sa réception des bagages supplémentaires et a écrit : « FIH me permet de jouer avec un bâton de hockey de 41 pouces, mais IndiGo ne me permet jamais de transporter quoi que ce soit de plus de 38 pouces. Que faire? Payez 1 500 roupies supplémentaires pour la gestion des bagages du gardien de but. Un Sreejesh apparemment frustré a également ajouté le hashtag “Loot” à sa légende.

FIH me permet de jouer avec un bâton de hockey de 41 pouces, mais @IndiGo6E ne me permets jamais de transporter quoi que ce soit de plus de 38 pouces.

Que faire? Payez 1500 roupies supplémentaires pour la gestion des bagages du gardien de but.#butin pic.twitter.com/lJWFkAlgfT – sreejesh pr (@16Sreejesh) 23 septembre 2022

Le message est rapidement devenu viral et de nombreux internautes, dont des célébrités, avaient des opinions partagées sur la question. Alors que certaines célébrités comme Tehseen Poonawala ont critiqué la compagnie aérienne pour avoir facturé de l’argent supplémentaire pour le bâton de hockey du joueur vedette, d’autres comme l’éminent joueur de cricket indien Virender Sehwag ont déclaré que les lois sur l’aviation s’appliquent même aux grands joueurs et que tous les athlètes sportifs devraient respecter les lois.

Sreejesh était à Bengaluru dans le cadre du camp d’entraînement de l’équipe indienne de hockey pour la prochaine FIH Pro League 2022-23, qui se disputera à Odisha fin octobre.

Le médaillé de bronze olympique a été un rouage essentiel de l’équipe de hockey indienne et a joué un rôle déterminant dans leurs récents triomphes. Il est généralement un militant calme entre les bâtons, mais a été exaspéré par le comportement d’IndiGo et s’en est pris aux compagnies aériennes.

