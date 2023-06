India Eye Spot en finale contre Lowly Vanuatu dans le Bhubaneswar chaud et humide

Cherchant à renforcer leur prétention à une place en finale de la Coupe intercontinentale, l’équipe masculine de football de l’Inde affrontera le Vanuatu lundi au stade Kalinga de Bhubaneswar.

Les hôtes ont battu la Mongolie 2-0 lors de leur match d’ouverture du tournoi vendredi, tandis que Vanuatu s’est incliné 1-3 face au Liban. Ainsi, dans l’état actuel des choses, l’équipe indienne de football confirmera sa place en finale lundi même si elle gagne et que la Mongolie ne gagne pas contre le Liban lors du coup d’envoi précédent.

L’entraîneur-chef de l’Inde, Igor Stimac, n’a pas eu beaucoup de plaintes de ses garçons après la victoire en douceur contre les Asiatiques de l’Est, mais a également admis qu’il aurait dû y avoir plus de buts. L’Inde a fait tous les dégâts dans le premier quart d’heure avec des buts rapides de Sahal Abdul Samad et Lallianzuala Chhangte pour remporter sa sixième victoire consécutive à domicile.

« J’ai été très impressionné par l’intention des joueurs d’ajouter au jeu que nous avons pratiqué pendant les séances d’entraînement », a déclaré Stimac.

Alors que les équipes visiteuses ont eu du mal à faire face aux conditions chaudes et humides de Bhubaneswar, Stimac a affirmé que cela donnerait à son équipe l’avantage dans le tournoi. « La météo a beaucoup d’impact sur le terrain, mais nous devons être honnêtes, nous avons un avantage dans ce sens car nous nous sommes déjà entraînés ici pendant plus de trois semaines. Avec ce qu’on a vu lors du match Vanuatu-Liban, quelques joueurs sont sortis blessés en première mi-temps, donc c’est clair qu’il leur sera difficile de faire face dans de telles conditions », a déclaré le Croate.

Alors que l’équipe masculine senior devrait affronter le Vanuatu pour la première fois, l’équipe indienne des moins de 18 ans a déjà effectué une tournée au Vanuatu en 2019, battant les hôtes 1-0 en route pour remporter le tournoi de développement des jeunes de l’OFC à Port Vila. De l’équipe actuelle de l’équipe masculine de football de l’Inde, l’arrière gauche Akash Mishra était le seul à s’être rendu dans la nation du Pacifique Sud avec ce groupe.

Partageant ses réflexions sur le défi possible posé par l’équipe de Vanuatu classée au 164e rang, Stimac a déclaré: «Nous avons tout pris (sur Vanuatu) du match qu’ils ont joué contre le Liban. Il est évident qu’ils sont un côté physique. Ils ont leurs forces et leurs faiblesses, nous devons donc nous préparer pour un tel match. »

La première journée de la Coupe Intercontinentale a été une histoire de coups de pied arrêtés. Les trois buts concédés par le Vanuatu contre le Liban provenaient de balles mortes – deux sur corner et un penalty – tandis que les Mélanésiens eux-mêmes ont également marqué sur un coup franc sur le terrain d’entraînement. De même, le deuxième but de l’Inde contre la Mongolie était le résultat d’un tir précis d’Anirudh Thapa sur corner. A ce titre, les coups de pied arrêtés pourraient avoir une réelle importance pour les hommes de Stimac lundi.

Malgré la défaite contre le Liban, l’entraîneur-chef du Vanuatu, Etienne Mermer, était fier de son équipe et avait des mots encourageants à dire. « Nous savions que ça allait être difficile contre une équipe coriace comme le Liban, mais c’était un bon match. Être ici est une expérience formidable pour l’équipe de Vanuatu. Nous n’avons jamais joué contre des équipes comme l’Inde, le Liban et la Mongolie auparavant. C’est toujours difficile de jouer en Asie », a-t-il déclaré.

« C’est un stade exceptionnel ici. C’est une nouvelle expérience pour les garçons de jouer sur de tels terrains. Nous n’avons pas d’installations comme celles-ci au Vanuatu. Nous nous amusons vraiment ici et nous avons hâte d’affronter l’Inde lundi », a ajouté Mermer.

L’entraîneur de Vanuatu a également partagé des informations sur son équipe. Il a déclaré: «Nous avons principalement des joueurs locaux dans notre équipe, à l’exception de deux attaquants (Azariah Soromon et Alex Saniel) qui jouent pour le Suva FC (Fidji) et le capitaine Brian Kaltack, qui joue dans la A-League pour les Central Coast Mariners. Les garçons donnent tout et font tout ce que nous leur demandons. »