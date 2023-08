india-at-bwf-world-championships-satwiksairaj-rankireddy-chirag shetty-live-streaming-jiocinema – News18

Les championnats du monde de la BWF se poursuivent mercredi à Copenhague, au Danemark, alors que les stars indiennes du double tenteront de montrer leur stature grandissante dans le badminton.

Le jour 2, la course misérable de PV Sindhu s’est poursuivie alors qu’elle se retirait des Championnats du monde alors que HS Prannoy et Lakshya Sen ont produit des performances impressionnantes pour entrer dans le troisième tour du simple messieurs.

Sindhu, qui a battu Okuhara en finale pour remporter le titre du simple féminin lors de l’édition 2019 à Bâle, en Suisse, s’est inclinée face à la star japonaise 21-14, 21-14 lors d’une rencontre de 44 minutes dans la capitale danoise.

Lakshya Sen, cependant, a maintenu ses chances de remporter une autre médaille en atteignant les pré-quarts de finale. Lakshya, 22 ans, a battu Jeon Hyeok-Jin de la République de Corée 21-11, 21-12 en 36 minutes.

Le numéro 9 mondial Prannoy a produit une masterclass alors qu’il apprivoisait l’Indonésien Chico Aura Dwi Wardoyo 21-9 21-14 pour organiser un affrontement avec le champion 2021, Loh Kean Yew de Singapour.

Il y a eu d’autres revers pour l’Inde alors que la paire de double mixte Venkat Gaurav Prasad et Juhi Dewangan s’est inclinée face à Jones Ralfy Jansen et Linda Efler d’Allemagne 21-12, 21-11 lors d’un affrontement en huitièmes de finale.

Le jour 3 signifiera que Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty commenceront leur camp contre la paire australienne de Kenneth Zhe Hooi Choo et Ming Chuen Lim, tandis que Treesa Jolly et Gayatri Gopichand affronteront Chang Ching Hui et Yang Ching Tun.

CALENDRIER DE L’INDE AUJOURD’HUI AUX CHAMPIONNATS DU MONDE BWF:

ÉVÉNEMENT ROND TEMPS CORRESPONDRE Double Dames Tour 32 12h50 HST Treesa Jolly-Gayatri Gopichand contre Chang Ching Hui-Yang Ching Tun Double messieurs Tour 32 15h45 IST Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty contre Kenneth Zhe Hooi Choo-Ming Chuen Lim

Où regarder la diffusion en direct des Championnats du monde de badminton 2023 en Inde ?

Les Championnats du monde de badminton 2023 seront diffusés en direct sur JioCinema ainsi que sur la chaîne YouTube officielle de la Fédération mondiale de badminton, BWF TV en Inde.

Où regarder les championnats du monde de badminton 2023 à la télévision en Inde ?

Les championnats du monde de badminton seront diffusés en direct sur la chaîne de télévision Sports18 1 en Inde.

Championnats du monde de badminton 2023 : équipe indienne

Simple messieurs : Lakshya Sen, Kidambi Srikanth, HS Prannoy

Simple dames : PV Sindhu

Double messieurs : Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Double dames : Gayatri Gopichand/Treesa Jolly, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam

Double mixte : Rohan Kapoor/N Sikki Reddy, Venkat Prasad/Juhi Dewangan