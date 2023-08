india-at-bwf-world-championships-pv-sindhu-hs-prannoy-laksya-sen-live-streaming-jiocinema – News18

Les championnats du monde de la BWF se poursuivent mardi à Copenhague, au Danemark, alors que les Indiens dans la mêlée montrent leur stature croissante dans le sport du badminton.

Le premier jour, ce fut une journée mitigée pour l’Inde lundi avec les meilleures stars HS Prannoy et Lakshya Sen se qualifiant pour le deuxième tour tandis que l’ancien médaillé d’argent Kidambi Srikanth s’est écrasé au premier tour.

Prannoy a battu Kalle Koljonen, le n ° 57 mondial de Finlande, 24-22, 21-10 alors que Lakshya, a eu un temps encore plus facile sur le terrain, battant le n ° 111 mondial Georges Julien Paul de Maurice 21-12, 21-7 en sa rencontre de premier tour.

Srikanth s’est écrasé au premier tour, perdant contre le n ° 15 mondial japonais Kenta Nishimoto en matchs consécutifs.

L’ancien numéro un mondial Srikanth, qui a maintenant glissé au numéro 20 du dernier classement mondial de la BWF, a perdu contre les Japonais 14-21, 14-21 en 47 minutes dans le match joué sur le court 2.

La paire indienne de double mixte Rohan Kapoor et N. Sikki Reddy s’est également retirée de la compétition après avoir perdu 21-14, 20-22, 21-18 contre la paire écossaise d’Adam Hall et Julie Macpherson.

L’Inde commence sa campagne le jour 2 avec une action en double mixte alors que Venkat Gaurav Prasad et Juhi Dewangan affrontent Jones Ralfy Jansen et Linda Efler, tandis qu’Ashwini Bhat et Shikha Gautam affrontent Debora Jille et Cheryl Seinen en huitièmes de finale.

PV Sindhu débute son tournoi en huitièmes de finale et affrontera Nozomi Okuhara. Lakshya Sen affrontera Goh Jin Wei et HS Prannoy affrontera Swi Wardoyo en simple messieurs.

CALENDRIER DE L’INDE AUJOURD’HUI AUX CHAMPIONNATS DU MONDE BWF:

ÉVÉNEMENT ROND TEMPS CORRESPONDRE Double mixte Tour 64 12h45 HST Venkat Gaurav Prasad-Juhi Dewangan contre Jones Ralfy jansen-Linda Efler Double mixte Tour 64 15h45 IST Ashwini Bhat-Shikha Gautam contre Debora Jille-Cheryl Seinen Simple messieurs Tour 32 18h20 HST Lakshya Sen contre Goh Jin Wei Simple dames Tour 32 19h10 IST PV Sindhu contre Nozomi Okuhara Simple messieurs Tour 32 20h50 IST HS Prannoy contre Swi Wardoyo

Où regarder la diffusion en direct des Championnats du monde de badminton 2023 en Inde ?

Les Championnats du monde de badminton 2023 seront diffusés en direct sur JioCinema ainsi que sur la chaîne YouTube officielle de la Fédération mondiale de badminton, BWF TV en Inde.

Où regarder les championnats du monde de badminton 2023 à la télévision en Inde ?

Les championnats du monde de badminton seront diffusés en direct sur la chaîne de télévision Sports18 1 en Inde.

Championnats du monde de badminton 2023 : équipe indienne

Simple messieurs : Lakshya Sen, Kidambi Srikanth, HS Prannoy

Simple dames : PV Sindhu

Double messieurs : Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Double dames : Gayatri Gopichand/Treesa Jolly, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam

Double mixte : Rohan Kapoor/N Sikki Reddy, Venkat Prasad/Juhi Dewangan