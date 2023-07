India.Arie répond aux réactions négatives sur les commentaires du festival ESSENCE

Tout le monde n’est pas content des fessiers chauds d’une certaine bombasse de Houston…

India.Arie sait que vous pensez qu’elle est une Ankhty aggravée pour avoir commenté le « camp d’entraînement pour filles chaudes » de Megan Thee Stallion à NOLA et elle émet une réponse.

La chanteuse « I Am Not My Hair » a été tendance pour HOURSSSS au milieu de ses commentaires sur Instagram officiel d’ESSENCE Fest à propos d’un clip de Meg enrôlant ses chaudasses pour une session de twerk sur scène tandis qu’une Janelle Monaé de soutien applaudissait dans ses mains en signe d’encouragement.

Selon Arie, le «contexte» du message était incorrect car il manquait de «discrétion et de discernement» et ne montrait pas les femmes noires sous un jour respectueux.

Elle a cependant noté qu’elle aimait les deux artistes, mais qu’elle « n’aimait pas le moment ».

« Le problème est de savoir quel est le CONTEXTE », a commenté Arie. « L’humanité fait TOUT. Mais est-ce que TOUT APPARTIENT À UNE ÉTAPE. Non. est-ce que tout est pour les ENFANTS ? Non. est-ce que tout est pour TOUT LE MONDE ? NON. donc quand nous, en tant que culture, faisons quelque chose comme ce courant principal ~ cela montre un manque de discrétion et de discernement.

«À ceux qui, dans les commentaires, se moquent de quiconque veut ces choses pour notre culture, vous avez certainement le droit. Tout comme beaucoup de gens ont le droit de vouloir que notre exportation internationale MAINSTREAM – hors musique – nous montre sous un jour respectueux », a-t-elle ajouté. « J’aimerais dire publiquement : ça ne vieillit pas bien et c’est mon problème. J’AIME Janelle ET Meg comme je nous aime tous ~ ET je n’aime pas ce moment. Ne vous embêtez pas à débattre de moi lol idc et je le fais. pendant 25 ans, j’ai fait CELA. donc. lire méditer ou ne pas. ✌🏾👋🏾”