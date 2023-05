India Amarteifio dit que la noirceur de la «reine Charlotte» est «tout»

À présent, nous espérons que vous avez terminé de regarder Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton donc nous n’avons pas à nous soucier des spoilers!

Reine Charlotte Les stars India Amarteifio et Corey Mylchreest ont récemment parlé à BOSSIP de la série Netflix, s’ouvrant sur l’impact de leurs rôles de Young Queen Charlotte et Young King George. Amarteifio a commencé par discuter de la façon dont elle et Corey ont pu comprendre les hauts et les bas de la romance de leurs personnages.

« Nous essayons de trouver la réalité, même si c’est dans un drame d’époque, comment nous relions-nous à ces personnages maintenant et c’était en quelque sorte, vous savez », a déclaré Amarteifio à BOSSIP. « Même si c’est une belle histoire d’amour, il y a des passages rocheux. Ce n’est pas seulement un voyage direct, nous arrivons à voir la réalité des relations en eux et c’est la leur.

Mylchreest a parlé du bilan mental et émotionnel que le jeune roi George lui a fait subir.

« C’était un défi », a admis Mylchreest. « Il y avait des moments où c’était vraiment douloureux et vous savez, je devais prendre soin de moi. En tant qu’acteur, j’ai toujours eu peur d’y arriver. Je ne suis pas quelqu’un qui peut simplement partir, [snaps fingers] et j’y suis. Je dois vraiment fredonner avec pendant un certain temps avant de pouvoir chanter. J’ai découvert à quel point il est important de se ramener ensuite, car il y aura des moments où ce sera juste très émotif, puis ils appellent coupé et vous n’êtes pas un robot. Vous ressentez toujours ces choses de manière organique, vous devez donc simplement prendre soin de vous. Mais quel cadeau de travailler avec ces acteurs et cette équipe et Tom Verica, le réalisateur, qui sont si passionnés et si inspirants et qui prennent également soin de vous.

Amarteifio a également parlé de l’importance pour les jeunes filles de pouvoir voir une actrice noire dans le rôle de la reine Charlotte.

C’est tout », a déclaré Amarteifio à BOSSIP. « C’est long à venir, je pense que ce ne devrait pas être une décision courageuse d’avoir quelqu’un qui n’est pas blanc pour représenter une reine. Droite? C’est un morceau de fiction à la fin de la journée. Ce travail fera bien plus que simplement aider ma carrière. C’est plus grand que le spectacle. Cela signifiera tellement pour les jeunes, pour les gens qui arrivent dans cette industrie, juste de se voir représentés, en particulier dans des rôles auxquels ils n’ont pas eu accès auparavant.

Les six épisodes de Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton sont en ce moment diffuser sur Netflix.