Indésirable au PSG, Neymar touchera la rançon du roi à Al Hilal

Neymar a officiellement terminé son transfert du Paris Saint-Germain à Al-Hilal, et cela s’accompagne d’une augmentation majeure du salaire du Brésilien. L’équipe saoudienne a versé aux Parisiens environ 98 millions de dollars pour signer le Neymar. Ensuite, il touchera un salaire de 109 millions de dollars dans le cadre de son contrat de deux ans avec le club du Moyen-Orient. Cependant, ces salaires ne racontent pas nécessairement toute l’histoire de combien l’attaquant recevra dans son nouveau club.

Les rapports suggèrent qu’en plus des salaires massifs, Neymar devrait également recevoir des avantages incroyables d’Al-Hilal. COMME affirme que l’ailier de 31 ans séjournera dans un manoir comprenant 25 chambres et cinq employés à temps plein.

La partie saoudienne propose également l’utilisation de trois supercars, dont une Bentley Continental et une Lamborghini Huracan. Cependant, le bonus le plus unique pour Neymar est peut-être de gagner environ 545 000 $ pour chaque publication pro-saoudienne sur les réseaux sociaux. L’international brésilien compte actuellement 212 millions de followers sur Instagram.

Neymar heureux de recevoir un méga salaire à Al-Hilal

Suite à la décision de quitter l’Europe, Neymar a affirmé avoir entendu de bonnes choses sur sa nouvelle ligue de la part d’anciens coéquipiers. « J’ai accompli beaucoup de choses en Europe et j’ai apprécié des moments spéciaux, mais j’ai toujours voulu être un acteur mondial et me tester avec de nouveaux défis et opportunités dans de nouveaux endroits », a déclaré Neymar.

Le Brésilien est l’un des transferts phares cet été en Saudi Pro League. Il s’associe à plusieurs grands talents européens à Al-Hilal.

« Je veux écrire une nouvelle histoire sportive et la Saudi Pro League a une énergie incroyable et des joueurs de qualité en ce moment. J’ai beaucoup entendu et j’ai appris que je suivais une longue liste de joueurs brésiliens qui ont joué en Arabie saoudite au fil des ans, donc je pense que c’est l’endroit idéal.

La décision de Neymar a aidé Mbappe à déterminer son avenir

Le transfert coïncide également avec le revirement de Kylian Mbappe au PSG. Le Français a récemment été réintégré dans l’équipe après des discussions sur une prolongation de contrat. Mbappe était auparavant catégorique sur le fait de quitter le club de Ligue 1 cet été. Néanmoins, il semble que le départ de Neymar ait aidé le PSG à conserver le Français pour le moment. Les rapports suggèrent même que les deux superstars avaient une querelle et que Mbappe ne voulait plus jouer avec Neymar.

Le PSG s’est également aidé à convaincre Mbappe de rester en signant Ousmane Dembele. Le duo dynamique est un pilier de l’équipe de France et les joueurs sont proches du terrain.

Les champions en titre de Ligue 1 ont ouvert leur campagne 2023/24 par un match nul décevant avec Lorient. Cependant, Mbappe et Dembele ne figuraient pas dans le match. Le prochain match du PSG aura lieu contre Toulouse le samedi 19 août.

PHOTO : IMAGO / ABACAPRESS