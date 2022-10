Independiente del Valle met fin au règne du Brésil pour remporter la Sudamericana

Independiente del Valle a surpris les géants brésiliens de Sao Paulo pour remporter la Copa Sudamericana samedi. Hernan Cortez/Getty Images

Il faudra bien chercher une histoire plus extraordinaire dans le football contemporain que celle d’Independiente del Valle, un tout petit club équatorien.

Il y a une quinzaine d’années, ils ont été repris par des investisseurs avec l’idée de produire des joueurs à transférer hors du club avec profit. Le projet a connu un tel succès qu’environ la moitié de l’équipe nationale équatorienne a été produite ou développée par le club. Si cela n’était pas assez remarquable en soi, alors qu’ils perdent continuellement leurs meilleurs jeunes joueurs au profit de plus grandes équipes sur le marché mondial des transferts, à leur propre surprise, ils ont découvert qu’ils pouvaient aussi gagner des titres en le faisant.

Samedi à Cordoba, en Argentine, ils ont battu Sao Paulo du Brésil 2-0 pour remporter la Copa Sudamericana. Cela fait seulement trois ans qu’ils n’ont pas gagné.

Pour mettre cette dernière réalisation en perspective, depuis ce triomphe de 2019, six des sept titres continentaux sont allés ou iront à des clubs brésiliens. A une époque de domination brésilienne presque complète, un petit club équatorien est la souris qui continue de rugir.

À la fin de l’année dernière, Independiente del Valle a remporté le championnat équatorien pour la première fois. Fidèles à eux-mêmes, ils ont ensuite transféré leurs meilleures perspectives et se sont séparés d’autres depuis. La prochaine récolte est en préparation pour l’année prochaine. Cette équipe actuelle est donc un peu plus âgée et plus expérimentée, avec quatre Argentins et un Chilien dans l’équipe qui a débuté contre Sao Paulo.

Les Brésiliens cherchaient désespérément leur premier titre international depuis la Sudamericana d’il y a 10 ans, lorsque Lucas Moura était le fer de lance de Sao Paulo et que l’actuel entraîneur Rogerio Ceni était le gardien buteur.

Lors de la finale de samedi, Ceni a choisi une équipe offensive, qui a raté dans les premières minutes. La formation variait entre un 4-1-4-1 et un 4-1-3-2 ; quelle que soit la façon dont vous le regardez, ce seul “1” devant les défenseurs centraux a été surmené et Independiente del Valle a trouvé trop d’espace devant la ligne arrière de Sao Paulo.

L’attaquant argentin mobile Lautaro Diaz leur avait déjà donné un avertissement quand, après 12 minutes, Sao Paulo n’a pas réussi à dégager leurs lignes et un autre Argentin, le petit milieu de terrain intelligent et doué techniquement Lorenzo Faravelli, a choisi Diaz dans le canal droit et il a fait exploser un centre tiré à travers le gardien. Cet espace devant la défense de Sao Paulo n’était plus que trop évident lorsque le meneur de jeu Junior Sornoza a eu le temps d’avancer, de choisir sa place et même de lire les gros titres des journaux s’il le souhaitait avant de lancer un tir au deuxième poteau.

Sao Paulo a donc dû chasser le match. Au fur et à mesure que la mi-temps avançait, ils ont commencé à repousser les Équatoriens, la montée en puissance de Partick s’avérant un problème sur le flanc gauche. Independiente del Valle était souvent à bout de souffle, Richard Schunke au milieu des trois derniers devant travailler dur pour combler les lacunes.

Après la pause, l’offensive de Sao Paulo était encore plus furieuse. Ils ont maintenu une pression élevée et ont rendu difficile pour Independiente del Valle de se frayer un chemin sur le terrain. Après avoir intercepté un mauvais dégagement, Patrick a nourri le milieu de terrain offensif du pied gauche Rodrigo Nestor, dont le tir féroce a été détourné au premier poteau par Moises Ramirez, le jeune gardien agile et athlétique qui sera probablement le troisième choix de l’Équateur à la Coupe du monde en novembre. .

Ce fut la partie décisive du match. Si Independiente del Valle n’a pas trouvé le moyen de sortir de sa moitié de terrain, l’égalisation est apparue comme une question de temps. Ils ont commencé à jouer longtemps jusqu’à Lautaro, et à mi-chemin de la seconde mi-temps, cela leur a valu le but décisif. Schunke a joué longtemps, Sornoza s’est glissé vers Diaz dans le canal gauche, il a carré pour Faravelli pour terminer une course merveilleusement chronométrée avec une finition subtile devant le gardien.

Si Sao Paulo devait se sauver, il fallait le faire rapidement et une chance en or s’est présentée. Jonathan Calleri, leur propre avant-centre argentin, s’est frayé un chemin devant Schunke dans le canal droit et a foncé sur le gardien. Ramirez s’est tenu droit et a fait le bloc vital, avant de réussir à bondir sur le ballon perdu.

C’est le moment où Sao Paulo a franchi la frontière entre le désespoir et la frustration. Avant le coup de sifflet final, il y a eu quelques demi-occasions, puis deux cartons rouges, alors que Calleri puis le capitaine et défenseur central Diego Costa ont perdu la tête, incapables de faire face à la proximité de la défaite.

C’est ainsi que Independiente del Valle s’est retrouvée à célébrer son exploit extraordinaire devant son petit groupe de supporters itinérants.