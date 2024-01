Independent New York nomme la liste des exposants pour l’édition 2024 en mai – ARTnews.com

Photo Alexa Hoyer/Courtoisie indépendante

La foire d’art Independent a nommé les 77 exposants qui participeront à sa prochaine édition new-yorkaise, qui se déroulera du 9 au 12 mai aux Spring Studios de Tribeca. Comme ce fut le cas l’année dernière, Independent ne s’alignera pas sur Frieze New York, qui doit se dérouler la semaine précédente.

L’édition 2024 d’Independent marque son 15e anniversaire, avec sa première édition organisée dans l’ancien bâtiment Dia à Chelsea en 2010 pendant l’Armory Week. “Lorsque nous avons lancé cette exposition qui n’était pas conçue pour être une foire d’art et qui avait un manifeste, nous n’avions même jamais pensé qu’elle irait au-delà de la première – c’était un concept unique”, Elizabeth Dee, fondatrice de la foire. et PDG, a déclaré ARTactualités.

Aujourd’hui, la foire est connue pour faire « plus de débuts d’artistes à New York que partout ailleurs », a-t-elle déclaré. L’accent est mis sur la présentation d’artistes « que l’on ne voit pas tous les jours » et de nombreuses œuvres d’art nouvellement produites sont généralement exposées.

« Independent est une foire new-yorkaise, mais c’est une manière très internationale d’envisager l’écosystème », a déclaré Dee. « Il s’agit avant tout de donner aux artistes l’opportunité d’avoir ce moment de consensus qui crée et génère de la valeur au-delà des simples dollars et centimes. »

Parmi les artistes qui ont fait leurs premières expositions à New York dans le cadre de la foire figurent Oscar Murillo avec Stuart Shave Modern Art en 2012, Nicholas Party avec le Modern Institute en 2015, Ruby Neri avec la David Kordansky Gallery en 2018 et Issy Wood avec Carlos/Ishikawa et Chapter. New York en 2018.

L’histoire de la foire sera honorée dans une section spéciale, intitulée « 15 x15 : Independent 2010-2024 » et organisée par le conservateur en chef de Dee and White Columns, Matthew Higgs, qui est conseiller fondateur et conservateur d’Independent. Parmi les 15 galeries participant à cette section figurent Canada, Kasmin, Anton Kern Gallery, Lehmann Maupin, Tilton Gallery et Nicola Vassell Gallery. (Les artistes sélectionnés pour « 15×15 » seront annoncés ultérieurement.)

“Les 15 présentations d’artistes parlent de cette histoire et de ce qu’est la foire – et a ça a toujours été le cas », a-t-elle déclaré. “Je pense que cela va rendre les choses très claires : d’où nous venons et combien de travail nous contribuons encore dans ce domaine.”

La foire comprendra également 31 galeries, soit environ 40 pour cent, participant pour la première fois à la foire de New York. Un certain nombre d’entre elles sont de jeunes galeries fondées au cours des quatre dernières années, ce que Dee a comparé à un « changement de génération » survenu pendant la pandémie. Parmi ces nouveaux participants figurent Linseed à Shanghai, Ginny On Frederick à Londres, Jupiter à Miami Beach et Management à New York.

La liste complète des exposants suit ci-dessous. (Les galeries marquées d’un * indiquent leurs débuts à Independent New York, tandis que celles marquées de ** indiquent leur inclusion dans la présentation « 15 x 15 Anniversary Exhibition ».)

Galerie Alexandre

James BarronArt*

Allouche Bénias

Galerie Hervé Bize

Christian Best Art Brut*

Formulaires vierges*

Broadway

bureau

Terriers d’Hostler*

Canada**

Climat*

Épi.*

Champ de cuivre*

Croissance créative

CURRO*

Galerie de charcuterie

Corbett contre Dempsey**

Tara Downs

Galerie Derek Eller

F

Galerie Fazakas**

Galerie Agustina Ferreyra

Galerie Fraenkel*

Fredericks & Freiser*

Galerie Fridman

GAVLAK*

Ginny sur Frederick*

Jay Gorney

GRIMM*

Rue principale d’Harlesden

Heidi*

Galerie i8*

Galerie Ivan

Nina Johnson

Jupiter*

Librairie Karma

Kasmine

Galerie Anton Kern**

Le saut du roi

Galerie David Kordansky**

M. LeBlanc*

Lehmann Maupin**

Galerie Lelong & Cie*

Ciaccia Levi

GRAINE DE LIN*

Galerie Jane Lombard*

Longue histoire courte*

Loubov

Plaines magenta

Gestion*

Galerie Ricco/Maresca**

Mendes Bois DM**

Galerie Halsey McKay*

Charles Moffett*

moniquemeloche

Mme.

Galerie David Nolan*

Hors du paradis

Maureen Paley

Cie Péquod*

Projets Peres**

Galerie publique*

Niru Ratnam

RÉGULIERNORMAL

Galerie Diane Rosenstein

RYAN LEE*

Margot Samel

Les filles de Sargent

Galerie Chris Sharp

Le peintre du dimanche

Galerie Tilton**

Galerie Poste vacant*

Galerie Nicola Vassell**

VITRINE

Galerie Volochyn*

Colonnes blanches**

Maximilien Guillaume*

Correction, 31 janvier 2024 : Une version antérieure de cette histoire indiquait de manière erronée le nombre d’exposants à la foire. C’est 77 et non 71.