Independence Day 2023 : voici comment Sunny Deol, Shah Rukh Khan, Katrina Kaif et d’autres stars ont célébré le I-Day

Nous célébrons tous aujourd’hui la fête de l’indépendance de notre pays. Nous sommes le 15 août et nous célébrons les 76 ans de liberté de l’Inde. En cette occasion spéciale, le gouvernement indien a exhorté tout le monde à se joindre au moment « Har Ghar Tiranga ». Tous les citoyens indiens ont le drapeau national de l’Inde tenu haut chez eux. Comme nous tous, nos stars préférées célèbrent également cette journée en montrant leur respect envers la nation et le drapeau national.

De nombreuses célébrités ont partagé leurs photos sur les réseaux sociaux et ont également souhaité aux fans le jour de l’indépendance. Sunny Deol, qui connaît actuellement le succès de son film, Gadar 2, a célébré la journée avec l’armée, les écoliers et son fils, Rajveer Deol.

Avec les photos, il a écrit : « Joyeux jour de l’indépendance à mes concitoyens ! Aimez votre nation et votre famille. »

Katrina Kaif a également partagé une photo avec Vicky Kaushal alors qu’ils célébraient le Jour de l’Indépendance. Partageant la photo, elle a écrit : « Joyeux Jour de l’Indépendance ! »

Shah Rukh Khan et Gauri Khan ont également célébré cette journée chez elle, Mannat. Il a partagé la photo sur Instagram et a écrit : « Maintenant, le petit en a fait une tradition. Hisser notre tricolore bien-aimé et souhaiter à tous une bonne fête de l’indépendance. Amour à tous et que notre pays, l’Inde, prospère et nous tous avec. »

Shilpa Shetty a également hissé le drapeau national à sa résidence. Elle a écrit « Vande Mataram » avec la vidéo.

Jackie Shroff a célébré la journée avec des écoliers et a partagé la vidéo sur Twitter. Il a écrit: « Joyeux 77e jour de l’indépendance. Jai Hind »

Karan Johar et Alia Bhatt ont profité des histoires d’Instagram pour souhaiter aux fans le jour de l’indépendance. Suniel Shetty a déposé une vidéo sur Instagram et a rédigé une longue note. Il a écrit : « Le jour de notre 77ème jour de l’indépendance, je souhaite une Inde où chaque jeune esprit est enthousiasmé par les possibilités infinies. Je souhaite que l’Inde se dresse sur la scène mondiale comme un brillant exemple de progrès. Je souhaite que l’Inde aime vraiment chaque élément de notre culture, de notre langue et de nos traditions. Mais par-dessus tout, je souhaite que chaque cœur indien se gonfle de fierté, réalisant à quel point nous sommes chanceux d’être nés ici. Bonne fête de l’indépendance, mes chers Indiens ! Continuons à rêver, visons haut, et créer un avenir qui rend les générations fières. Jai Hind ! »

Farah Khan a partagé une photo de ses enfants vêtus de tenues tricolores. Parallèlement, elle a écrit : « 50% Hindou.. 25% Musulman.. 25% Parsi.. 100% INDIEN ?? #happyindependenceday .. »

Ajay Devgan s’est rendu sur Twitter pour partager un aperçu d’un calendrier avec une vidéo « Azadi ka rasta azad khyalo se banta hai ». Il a écrit : « Célébrons notre azaadi avec ces mots puissants. Bonne fête de l’indépendance à tous !

Célébrer notre azaadi avec ces mots puissants. Bonne Fête de l’Indépendance à tous ! ???#IndependeceDay2023 pic.twitter.com/E4AKWGbXbL Ajay Devgn (@ajaydevgn) 15 août 2023

Kajol a également partagé une vidéo pour souhaiter aux fans le jour de l’indépendance.

Kangana Ranaut, Kajal Aggarwal, Bhumi Pednekar et d’autres stars ont également partagé des photos et des vidéos pour souhaiter aux fans le jour de l’indépendance.