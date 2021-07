Indépendance. liberté, l’Amérique se guérit

Il y a à peine deux semaines, nous avons célébré pour la première fois le 17 juin comme fête nationale. Ce week-end, nous célébrons le Jour de l’Indépendance pour la 245e fois.

À première vue, ces célébrations peuvent sembler contradictoires. Peut-on fêter le 15 juin sans ressentir au moins une ambivalence à l’égard du 4 juillet ?

Cette interprétation simplifie à outrance Juneteenth tout en trahissant la totalité de l’histoire américaine. Et cela présente de faux choix – soit vous êtes pour la justice raciale, soit vous aimez l’Amérique, soit vous devez nier qu’il y a un problème, soit nier les idéaux de notre pays.

Mais si vous aimez l’Amérique et tout ce qu’elle représente, alors vous aimez la justice, et cela englobe la justice raciale. La façon dont nous voyons notre histoire informe sur la façon dont nous relevons les défis d’aujourd’hui. Ne voyons-nous que les problèmes ? Ou voyons-nous les solutions que nous avons créées pour y remédier, maintes et maintes fois, sur près de 2 siècles et demi ?

Rêve d’une société juste née en 1776

Si nous voulons guérir l’Amérique, nous devons commencer par deux prémisses – que l’Amérique doit être guérie, certes, mais aussi que l’Amérique peut être guérie, que nous avons la capacité de réparer nos propres torts.

Nous savons tous qu’une société juste n’a pas vu le jour par magie le 4 juillet 1776. Mais le rêve d’une telle société a pris vie ce jour-là et a grandi dans les jours révolutionnaires qui ont suivi. C’est un rêve que toutes les personnes de bonne volonté partagent. C’est, comme le rêve du Dr Martin Luther King Jr., « profondément enraciné dans le rêve américain ».

Frederick Douglass, dans son célèbre discours de 1952, « Qu’est-ce que l’esclave est le 4 juillet ? » a noté que « la distance entre cette plate-forme et la plantation d’esclaves, d’où je me suis échappé, est considérable ». S’adressant aux Blancs de Rochester, dans l’État de New York, il a qualifié la Déclaration d’indépendance de « le verrou même de la chaîne de votre destin encore non développé ».

Juneteenth représente une réalisation partielle de ce destin.

Faire de cette célébration une fête fédérale dépasse le fossé considérable qui a existé entre le 17 juin et le 4 juillet, entre le rêve et la réalité. Et cela nous offre l’occasion de partager des histoires sur la beauté qui a surgi des cendres de notre passé.

Loin d’être un défi aux traditions du Jour de l’Indépendance, la reconnaissance de Juneteenth lie des traditions qui peuvent sembler divergentes mais partagent en fait une profonde dévotion à l’idéal américain, à l’idée que la liberté s’accompagne de responsabilités aussi bien que de droits.

Histoire de l’apprentissage :Nos enfants méritent de connaître la vérité. Une éducation honnête ne peut pas laisser de côté la race et le racisme.

Comme l’a noté Douglass, les colons qui se sont opposés aux Britanniques et ont rendu possible le Jour de l’Indépendance « étaient considérés à leur époque, des comploteurs de méfaits, des agitateurs et des rebelles, des hommes dangereux ».

À son époque, Douglass était également considéré comme un homme dangereux par beaucoup, tout comme Abraham Lincoln. Comme Douglass, Lincoln considérait la Déclaration d’indépendance et son affirmation fondamentale selon laquelle tous les hommes sont créés égaux comme la « maxime standard pour une société libre ». À Rochester, Douglass a qualifié les principes de la Déclaration de « principes salvateurs » et a exhorté son auditoire à « rester fidèles à ces principes, leur être fidèles en toutes occasions, en tous lieux, contre tous les ennemis et à n’importe quel prix ».

Les promesses font place à la naissance de l’espoir

Le 15 juin et le 4 juillet sont tous deux les jours de l’indépendance. Ils ne sont pas en opposition mais complémentaires. Ils peuvent être considérés comme les pôles d’un continuum, allant de la Révolution à la guerre civile, d’une promesse faite à la naissance de l’espoir que la promesse pourrait être tenue.

Douglass a déclaré à ses auditeurs que « au-dessus de votre joie nationale et tumultueuse, j’entends le gémissement lugubre de millions de personnes ». Il a peint un tableau sombre, et à juste titre. Mais il a clôturé sur une note d’espoir. « Malgré l’image sombre que j’ai présentée ce jour de l’état de la nation », a déclaré Douglass, « je ne désespère pas de ce pays. »

Nouveau jour férié du 17 juin :C’est l’occasion pour l’Amérique d’explorer l’esclavage racial et son impact durable

Alors que nous relevons les défis actuels des injustices raciales – du système de justice pénale aux opportunités éducatives et économiques et plus encore – nous devons nous en tenir à nos principes fondamentaux, en tous lieux, contre tous les ennemis.

Nous ne désespérons pas de ce pays. Et aucun autre comploteur de méfaits, agitateurs, rebelles ou hommes et femmes dangereux qui célèbrent le 19 juin et le jour de l’indépendance avec une joie égale dans nos cœurs et un espoir égal pour l’avenir.

DeForest « Buster » Soaries est coprésident de Heal America et fondateur et PDG de dfree®. Robert Randolph (@rrtfb) est un artiste nominé aux Grammy dont la fondation familiale a accueilli le premier Juneteenth Unityfest le mois dernier.