WASHINGTON – Après des mois d’avertissement, les « jours les plus sombres » de la bataille contre le COVID-19 « sont devant nous, pas derrière nous », le président Joe Biden a pris un ton plus optimiste jeudi en offrant une lueur d’espoir que les Américains pourraient en voir semblant de normalité par Independence Day.

Faisant son premier discours aux heures de grande écoute en tant que président, Biden a pleuré une « souffrance collective, un sacrifice collectif » au cours de la dernière année, mais s’est tourné vers un avenir plus prometteur en annonçant qu’il a ordonné aux États de rendre tous les adultes américains éligibles pour recevoir les vaccins COVID-19 au plus tard le Le 1er mai. Il a également promis que si les Américains «font notre part» dans les semaines à venir, les amis et les familles pourront se réunir en petits groupes à temps pour les célébrations du 4 juillet.

« Cela fera de ce jour de l’indépendance quelque chose de vraiment spécial, où nous marquons non seulement notre indépendance en tant que nation, mais nous commençons à marquer notre indépendance face à ce virus », a-t-il déclaré. « Mais pour y arriver, nous ne pouvons pas baisser notre garde. Ce virus est loin d’être terminé. »

Le discours de 24 minutes du président prononcé depuis la East Room de la Maison Blanche a marqué un départ par rapport à son message essentiellement sobre sur la crise du COVID-19, qui a fait près de 530000 Américains dans l’année depuis que l’Organisation mondiale de la santé l’a déclarée pandémie. Tout en implorant toujours les Américains de porter des masques, de se faire vacciner et de se laver les mains, Biden a pour la première fois anticipé le début d’une société post-pandémique.

« Il y a plus d’un an, personne n’aurait pu imaginer ce que nous allions vivre », a déclaré Biden, « mais maintenant nous le traversons. »

‘Rétablir le gouvernement comme n’étant pas l’ennemi’

Pendant des semaines, la Maison Blanche avait donné des réponses pour la plupart vagues à la question la plus fréquemment posée sur le retour à la normale. Biden a souligné que le 4 juillet n’est qu’un «objectif» pour les petits rassemblements, avertissant que ce n’est pas une garantie si les gens baissent la garde.

«C’était ce que vous appelleriez une gratification différée», a déclaré Todd Belt, professeur et directeur du programme de gestion politique à l’Université George Washington. «Et chaque parent le sait. Il jouait la figure de parent à la nation, que nous allons obtenir cette friandise à la fin, mais nous devons encore persévérer pour y arriver.

«C’était la lumière au bout du tunnel qu’il nous a donnée», a déclaré Belt.

Quelques heures après avoir promulgué son programme de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars, Biden a cherché à s’appuyer sur cet élan en annonçant une nouvelle série d’efforts pour accélérer le rythme de la distribution des vaccins, aider les écoles à rouvrir en toute sécurité et fournir une aide financière essentielle aux familles en difficulté.

« Nous devons nous rappeler que le gouvernement n’est pas une force étrangère dans la capitale lointaine », a déclaré Biden. « Non, c’est nous, nous tous. »

Le président a également annoncé qu’il déploie 4 000 soldats supplémentaires pour aider les sites de vaccination de masse et élargira le bassin de professionnels qui peuvent administrer des doses pour inclure des dentistes, des vétérinaires, des étudiants en médecine et des ambulanciers paramédicaux.

Le discours était une « leçon d’éducation civique » sur le gouvernement travaillant pour le plus grand bien, a déclaré Belt, l’appelant « quelque chose qui devait être dit après les quatre dernières années ».

Belt a déclaré que Biden « rétablissait le gouvernement comme n’étant pas l’ennemi, mais faisant ressortir la cavalerie qui va livrer tous ces vaccins et livrer les chèques et remettre les choses en marche ».

Les derniers critères de référence suivent un modèle de Biden établissant des attentes gérables que la Maison Blanche est en mesure de satisfaire et, dans certains cas, sur-livrer. Biden a initialement indiqué que la fin du mois de juillet serait le moment où les vaccins seraient disponibles pour tous les Américains, avant de reporter ce délai de deux mois à mai. Lors de son allocution jeudi, le président a déclaré que les États-Unis étaient en bonne voie d’atteindre son objectif de 100 millions de tirs au cours de ses 100 premiers jours lors de son 60e jour au pouvoir.

Son discours – 50 jours après le début de sa présidence – est intervenu à l’occasion du premier anniversaire des fermetures dans tout le pays au début de la pandémie qui a fermé des entreprises, bouleversé des écoles, annulé des ligues sportives professionnelles et modifié le mode de vie des Américains.

Homme politique connu pour son empathie, Biden a assumé son rôle de consolateur en chef en racontant tous les «détails de la vie qui comptent le plus» qui avaient été perdus à cause de la pandémie, y compris les réunions de famille, les mariages et les remises de diplômes. Le président a également condamné catégoriquement une augmentation des crimes de haine pendant la pandémie contre les Américains d’origine asiatique, qui ont été «attaqués, harcelés et bouc émissaire».

« Ils sont obligés de vivre dans la peur pour leur vie en marchant dans les rues d’Amérique. C’est faux, ce n’est pas américain et cela doit cesser », a-t-il déclaré.

Barbara Perry, directrice des études présidentielles au Miller Center de l’Université de Virginie, a déclaré que les tragédies passées de Biden, y compris la mort de sa première femme et de sa première fille dans un accident de voiture et de son fils d’un cancer du cerveau, ont placé le président de manière unique pour réconforter les Américains à propos de la sinistre anniversaire.

« Il ressent vraiment vraiment la douleur des gens parce qu’il en a tellement souffert dans sa vie », a déclaré Perry. «Il semble si à l’aise dans le rôle, ce qui, à son tour, fait de lui le parfait consolateur en chef.

Perry a déclaré que le message de Biden touchait toutes les bonnes notes et « montrait la compétence d’un fonctionnaire expérimenté qui crée des politiques efficaces », notant que lui, comme le président John F. Kennedy, a mis les citoyens au défi d’agir pour le bien de leur pays.

Le ton de Biden montre une différence d’approche pour lutter contre la pandémie

Le président, contrairement à son prédécesseur qui a minimisé la propagation du virus, a supplié les Américains de rester vigilants sur les restrictions du COVID-19 et a averti que l’abandon pourrait entraîner le rétablissement des restrictions.

« Ce n’est pas le moment de lâcher prise. Alors que nous sortions d’un hiver sombre pour un printemps et un été sans espoir, ce n’est pas le moment de ne pas respecter les règles », a-t-il déclaré.

Trump, qui a prononcé un discours aux heures de grande écoute il y a un an pour annoncer l’interdiction de voyager depuis l’Europe et apaiser les inquiétudes croissantes concernant la propagation du virus aux États-Unis, a déclaré qu’il utiliserait le « plein pouvoir du gouvernement » pour lutter contre la pandémie. . Mais Trump, qui s’est déclaré «président en temps de guerre», s’est largement appuyé sur les États pour développer leur propre réponse au COVID-19 et a décrit plus tard le gouvernement fédéral comme jouant un rôle de «sauvegarde» dans la crise.

L’accent mis par Biden sur une réponse unifiée du gouvernement, a déclaré Perry, contrastait fortement avec son prédécesseur.

« Trump ne nous a pas du tout rassemblés et a en fait essayé de diviser la nation sur des questions comme le port d’un masque », a déclaré Perry. « Biden essaie de trouver l’unité et, à tout le moins, essaie de ne pas diviser le pays sur les questions liées au COVID. Le contraste entre ces deux présidents ne pourrait être plus vaste. »

Biden a marqué la première moitié de ses 100 jours au pouvoir avec une popularité que Trump n’a jamais appréciée au cours de ses quatre années tumultueuses. Un sondage Morning Consult effectué la semaine dernière a révélé que 59% des Américains approuvent les performances professionnelles de Biden au cours de son jeune mandat, tandis que 37% les désapprouvent.

Son plan de sauvetage américain bénéficie d’un soutien encore plus grand, soutenu par 76% des Américains, selon le sondage, et contre seulement 17%. Soixante-huit pour cent des électeurs inscrits approuvent sa gestion de la pandémie.

Dans les prochains jours, Biden, le vice-président Kamala Harris, la première dame Jill Biden et le deuxième monsieur Doug Emhoff prévoient de prendre la route pour vanter les avantages du plan au public. Biden a des voyages prévus pour Atlanta et Pennsylvanie la semaine prochaine. Cela reflète une leçon que Biden a apprise de son passage en tant que vice-président.

Les collaborateurs de Biden et de la Maison Blanche qui travaillaient sous l’ancien président Barack Obama – y compris le chef de cabinet Ron Klain – ont déclaré qu’ils regrettaient de ne pas avoir travaillé de manière plus agressive pour expliquer comment l’adoption du plan de relance d’Obama en 2009 avait aidé les Américains ordinaires.

« C’est une partie vraiment importante de sa stratégie pour sortir, parler aux gens et vraiment les aider à se connecter à ce que le gouvernement fait pour améliorer leur vie », a déclaré Belt. « Et c’est quelque chose qu’Obama n’a jamais fait. »

