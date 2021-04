Indépendance écossaise: réponse en direct à vos questions sur le plan post-électoral du SNP

S

Les électeurs cottish décomptent maintenant les heures jusqu’à l’élection parlementaire cruciale qui pourrait déterminer s’il y aura un autre référendum sur l’indépendance écossaise.

Le chef du SNP, Nicola Sturgeon, est déterminé à obtenir un deuxième référendum – promettant de tenir un vote «légal» sur une échappée si une majorité de députés indépendantistes sont renvoyés à Holyrood le 6 mai.

Mais si le SNP ne reste que le plus grand parti et ne parvient pas à obtenir une majorité, il permettrait à Boris Johnson et aux partis de soutien syndical de faire valoir que rien de substantiel n’a changé pour mériter indyref2.

Mme Sturgeon a affirmé qu’elle rejetterait l’appel de son rival Alex Salmond à faire des demandes sur le n ° 10 immédiatement après le concours – affirmant que ce n’était pas nécessaire «en ce moment», avec la crise de Covid imminente.

Mais si le SNP sort triomphant et qu’il y a une «super majorité» pour la séparation, peut-elle vraiment tenir longtemps? Comment Downing Street pourrait-il répondre à une majorité SNP? Et quel est l’enjeu pour les partis de soutien syndical – comment devraient-ils gérer la période post-électorale?

