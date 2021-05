Indépendance écossaise: quel est le plan post-électoral du SNP?

Les électeurs comptent maintenant les heures jusqu’à l’élection cruciale de jeudi à Holyrood, qui pourrait déterminer s’il y aura un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Le chef du SNP, Nicola Sturgeon, veut obtenir un mandat pour un référendum – promettant de tenir un vote «légal» d’ici la fin de 2023 s’il y a une majorité de députés pro-indy à Holyrood.

Mais si le SNP ne reste que le plus grand parti et ne parvient pas à obtenir une majorité à lui seul, il pourrait permettre à Boris Johnson et aux partis de soutien aux syndicats de faire valoir que trop peu de changements ont été apportés pour mériter indyref2.

Mme Sturgeon a semblé de plus en plus prudente ces derniers jours. Le chef du SNP a affirmé qu’elle ne demanderait pas d’indyref2 immédiatement après les résultats. Elle a également insisté sur le fait qu’elle n’organiserait jamais un vote «sauvage» sans le consentement du gouvernement britannique.

Mais si le SNP sort triomphant et qu’il y a une «super majorité» pour la séparation, peut-elle vraiment tenir longtemps? À la suite de notre événement «Demandez-moi n’importe quoi» sur les élections écossaises, L’indépendant a examiné de plus près les questions les plus pressantes des lecteurs sur le drame à venir.

À quelle vitesse Sturgeon pourrait-il exiger un deuxième référendum?

Le premier geste de Mme Sturgeon dans le jeu d’échecs sera probablement de demander au gouvernement britannique d’accorder une ordonnance en vertu de l’article 30 (une disposition de la loi écossaise de 1998) pour organiser un autre référendum.

Si Boris Johnson refuse, il existe un plan B potentiel: adopter un projet de loi référendaire au parlement écossais. Cela pourrait forcer une contestation judiciaire de la part du gouvernement britannique, la question étant alors susceptible de se retrouver devant la Cour suprême.

Cependant, Mme Sturgeon voudra peut-être prendre son temps avec ces mouvements. La patronne du SNP a affirmé ces derniers jours qu’elle ne demanderait pas une ordonnance en vertu de l’article 30 immédiatement après l’élection – affirmant que ce n’était pas nécessaire «en ce moment». Il n’y a rien dans le document des «100 premiers jours» du SNP sur le référendum.

Mais si le SNP remporte une nette majorité, il est peu probable qu’elle attende très longtemps. Même si elle ne soumet pas de demande formelle pendant un certain temps, les demandes rhétoriques du SNP pour un référendum ne manqueront pas de commencer immédiatement – forçant M. Johnson à décider ce qu’il veut faire.

Boris Johnson refusera-t-il un deuxième référendum?

On pense que certaines personnalités du gouvernement conservateur envisagent les avantages de mettre fin à indyref2 à court terme. «Le moment de le faire serait au milieu du chaos économique, pas quand tout semble rose», a récemment déclaré un ministre à la Dimanche Times.

« Ma compréhension de ce qui se passe dans les coulisses du gouvernement est qu’il y a maintenant des voix influentes qui disent: » Vous ne pouvez pas continuer à refuser « », a déclaré Andy Maciver, l’ancien chef des médias des conservateurs écossais. L’indépendant.

«Si tout se résume à une seule personne pour influencer Boris Johnson, c’est probablement Michael Gove. D’après ce que j’entends, Gove est devenu un peu plus fermé à l’idée d’un référendum récemment. Mais il y réfléchira peut-être plus clairement une fois [Scottish] l’élection est terminée. »

Ce serait toujours un pari incroyable pour Boris Johnson. Il ne voudrait pas risquer d’être le Premier ministre qui a «perdu» l’Écosse. Et il n’a pas tendance à prendre de grandes décisions tant qu’il n’est pas obligé de le faire.

Esturgeon pourrait-il organiser un référendum «sauvage» si le n ° 10 ne bouge pas?

Mme Sturgeon a insisté lors du débat de mardi soir à la BBC sur le fait qu’elle n’organiserait pas un vote «sauvage». «Je n’accepterais pas un référendum illégal – notamment parce qu’il ne garantirait pas l’indépendance», a-t-elle déclaré.

Mais certains politiciens du SNP ont eu du mal à rester au courant du message. Le député du SNP, Richard Thomson, a déclaré le mois dernier que le gouvernement de Mme Sturgeon «procéderait simplement à un référendum» si Downing Street refusait d’en accepter un.

Le député a fait valoir que les pouvoirs de la loi écossaise de 1998 permettraient la tenue d’un référendum «consultatif». En fin de compte, il appartient à la Cour suprême de décider si le gouvernement écossais peut organiser un référendum avec une ordonnance en vertu de l’article 30.

Le point clé de l’organisation d’un référendum «légal» est la volonté du SNP de rejoindre l’UE. Mme Sturgeon sait que l’UE ne regarderait pas avec bienveillance une demande d’adhésion si l’indépendance n’a pas été obtenue grâce à un processus convenu avec le gouvernement britannique.

Une Écosse indépendante pourrait-elle réintégrer l’UE?

Oui, c’est possible. Mais la plupart des experts conviennent que cela prendrait du temps. L’Institut du gouvernement affirme que le retour vers Bruxelles pourrait prendre jusqu’à 10 ans. D’autres constitutionnalistes ont ditL’indépendant sur une période similaire.

Anthony Salamone, qui dirige la société d’analyse European Merchants, pense que cela pourrait prendre deux à trois ans pour un accord de divorce avec le Royaume-Uni après un référendum d’indépendance réussi en 2023 – si tout devait se dérouler selon le plan d’action approximatif de Mme Sturgeon.

Il faudrait alors quatre à cinq ans à l’UE pour accepter une candidature de l’Écosse, pense Salamone. « Il ne sert à rien de prétendre que ce serait vraiment rapide ou de prétendre que ce serait impossible », a déclaré l’analyste de l’UE.

L’eurodéputé suédois Erik Bergkvist pense que les institutions européennes seraient réceptives à l’adhésion d’une Écosse indépendante – à condition qu’elle puisse convenir d’un processus d’indépendance «à la lettre» avec le Royaume-Uni. «Nous en savons beaucoup sur l’Écosse. Il a un bon bilan. Donc je ne vois aucun problème pour l’Ecosse [in joining]», A déclaré l’eurodéputé.

Le déficit – l’Écosse peut-elle «se permettre» de devenir indépendante?

Oui. Personne ne peut dire avec certitude quel serait le déficit budgétaire ou la dette au premier jour de l’indépendance – cela dépendrait d’un accord de divorce conclu avec le Royaume-Uni. L’Institute for Fiscal Studies (IFS) a prédit la semaine dernière qu’une Ecosse indépendante commencerait sa vie avec un déficit budgétaire «nettement plus élevé que le reste du Royaume-Uni».

Mais un déficit substantiel n’est pas nécessairement un problème écrasant. La principale difficulté qu’il pose est d’essayer de rejoindre l’UE. On s’attend à ce que les nouveaux membres de l’UE s’efforcent de réduire les déficits budgétaires à 3 pour cent ou moins. Il y a cependant une certaine flexibilité. Les nouveaux membres peuvent convenir de périodes de transition.

Selon le directeur de l’IFS David Phillips, le déficit «ne signifie pas que l’Écosse ne peut pas se permettre d’être indépendante. L’Écosse est un pays relativement riche ».

Quel est le plan SNP pour la livre?

Mme Sturgeon et son équipe n’ont pas encore défini de plan pour une future monnaie à ce stade. En fait, il n’y a pas encore de feuille de route claire pour quitter le Royaume-Uni et rejoindre l’UE.

Le SNP a déclaré qu’il souhaitait rejoindre le marché unique et l’union douanière de l’UE, mais le chef du parti a récemment déclaré à Andrew Marr de la BBC qu’elle ne présenterait un plan économique en détail qu’au moment d’un deuxième référendum.

La question de la monnaie – qui a causé de gros problèmes à la campagne du Oui lors du référendum de 2014 – semble toujours effrayer les électeurs écossais. Un sondage YouGov 2020 a révélé que la plupart des Écossais veulent continuer à utiliser la livre, avec seulement 18% en faveur du passage à l’euro.

Pourtant, les institutions de l’UE restent très désireuses de voir les membres potentiels adhérer à l’euro et il est peu probable qu’elles bougent pendant les négociations. Il faudra donc beaucoup de persuasion pour adoucir les Scots sur l’idée.