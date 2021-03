Nicola Sturgeon et Alex Salmond ont été impliqués dans une autre guerre de mots amère aujourd’hui après avoir fait un retour spectaculaire sur la ligne de front politique en lançant son propre parti.

Le SNP a exprimé sa fureur contre l’ancien Premier ministre poursuivant son propre « intérêt personnel » après avoir annoncé qu’Alba – ce qui signifie l’Écosse en gaélique – présenterait des candidats aux élections de mai, dans le but d’obtenir une « supermajorité » pour l’indépendance.

L’intervention risque de causer des problèmes majeurs à Mme Sturgeon, qui tente d’utiliser le vote comme plate-forme pour pousser à obtenir un autre référendum dès cette année.

Son combat public extraordinaire avec son prédécesseur en tant que chef du SNP a déjà martelé le soutien à la démantèlement du Royaume-Uni, qui avait atteint des niveaux records avant les enquêtes explosives sur le traitement maladroit des allégations de harcèlement.

La perspective que M. Salmond organise une campagne très médiatisée au cours des six prochaines semaines anéantira les espoirs de Mme Sturgeon de sortir des luttes intestines après avoir été approuvée de manière controversée pour avoir enfreint le code ministériel et survécu à un vote de confiance.

Mais des sources conservatrices écossaises ont averti que la réintégration de l’homme de 66 ans dans la mêlée « augmente également la menace » d’une majorité à Holyrood pour la tenue d’un autre référendum sur la démolition du Royaume-Uni, soulignant en raison du système électoral au nord de la frontière Alba. pourrait finir avec 20 sièges sur une part relativement faible des voix.

En disant qu’il voulait redevenir MSP, M. Salmond a appelé les Écossais à «se rallier à notre norme» – mais il a insisté sur le fait que son intention était de compléter le mandat du SNP en recueillant les votes des conservateurs et des travaillistes.

L’Écosse applique une version de la représentation proportionnelle, et Alba n’est que des candidats de «liste» permanents plutôt que de se présenter aux concours de circonscription majoritaire à un tour qui auraient pu infliger des dommages plus graves aux nationalistes. Les sondeurs disent que cela signifie qu’il est plus susceptible de nuire aux partis d’opposition, qui se retrouvent généralement avec la plupart des sièges de liste.

«Aujourd’hui, Alba lève un drapeau dans le vent, plantant notre sautoir sur une colline», a déclaré M. Salmond.

«Dans les prochaines semaines, nous verrons combien se rallieront à notre standard.

Le SNP a qualifié l’intervention de «prévisible» et a déclaré que M. Salmond devrait réfléchir à ses erreurs passées.

L'Écosse opère une version de la représentation proportionnelle, et Alba n'est que des candidats de « liste » – ou « supplémentaires » MSP – plutôt que de se présenter aux concours de circonscription majoritaire à un tour qui auraient pu infliger des dommages plus graves aux nationalistes.

Un sondage Survation cette semaine a souligné le changement de fortune des séparatistes récemment – la majorité des Écossais soutenant désormais le syndicat

Comment fonctionne l’élection de Holyrood? Le 6 mai, les Écossais éliront 129 MSP pour Holyrood. Mais contrairement à Westminster, il existe une forme de représentation proportionnelle pour décider qui obtient les sièges. Il y a deux voies pour élire les députés, chaque électeur ayant deux bulletins à voter. Des MSP spécifiques de «circonscription» sont renvoyés pour représenter les 73 circonscriptions en Écosse. Ce sont des concours «uninominal majoritaire à un tour», les mêmes que les élections de Westminster. Le deuxième tour de scrutin est utilisé pour élire 56 membres de «liste». Chacune des huit régions parlementaires renvoie sept MSP. Mais dans ce cas, les électeurs soutiennent les partis plutôt que les candidats. Les partis se voient ensuite attribuer un certain nombre de députés de «liste» sur la base de leur soutien – et ils disposent d’une liste de candidats par priorité pour occuper les sièges. Le but est de rendre le résultat plus proportionnel.

« J’annonce le lancement public d’une nouvelle force politique: le parti Alba », a déclaré M. Salmond dans un communiqué diffusé sur Twitter.

« Alba contestera les prochaines élections écossaises en tant que parti de liste uniquement sous ma direction, cherchant à construire une super majorité pour l’indépendance au Parlement écossais. »

M. Salmond a utilisé cette déclaration pour dire qu’il se présenterait comme candidat dans la circonscription régionale du Nord-Est et présenterait trois autres espoirs – dont deux qui ont apparemment quitté le SNP.

Il s’agissait de Cllr Chris McEleny, de l’actrice Eva Comrie et de la femme d’affaires Cynthia Guthrie. Les deux premiers devaient représenter le parti de Mme Sturgeon.

M. Salmond, qui a déjà été député et député, a déclaré qu’il espérait que 90 politiciens indépendantistes pourraient revenir aux élections si son stratagème réussissait.

Une majorité à Holyrood en a besoin de 65 – avec des sondages suggérant que le SNP est sur la bonne voie pour obtenir ce chiffre malgré son soutien récemment atteint.

Il a déclaré que les dernières élections de Holyrood avaient eu un million de votes d’indépendance «totalement gaspillés» sur la liste régionale.

« Je vois différents courants de pensée indépendantistes au sein du parlement comme une grande force pour réaliser des progrès dans les négociations qui se produiraient, si ce parlement était élu, avec le gouvernement britannique », a-t-il déclaré.

« Je pense que la position de Boris Johnson sera fondamentalement plus faible s’il doit dire non à un parlement entier représentant une nation entière au lieu de pouvoir le présenter comme quelque chose qui est promu par le SNP.

«Je considère l’éventail des points de vue sur l’indépendance comme une force et j’espère qu’Alba pourra y contribuer.

Cette décision entraîne l’extraordinaire dispute publique de M. Salmond avec Mme Sturgeon – dont les retombées ont martelé le soutien à la scission du syndicat – dans une nouvelle phase.

Un porte-parole du SNP a déclaré: «C’est peut-être le développement le plus prévisible de la politique écossaise depuis un certain temps.

« En cette période de crise, les intérêts du pays doivent passer en premier et ne doivent pas être obscurcis par l’intérêt personnel de quelqu’un qui ne montre aucun signe de réflexion sur de graves préoccupations concernant sa propre conduite – préoccupations qui, pour le moins, soulèvent de vraies questions sur l’opportunité d’un retour à la fonction publique.

«Le SNP a dirigé le pays tout au long des 12 derniers mois de la pandémie de Covid, et lors de cette élection, nous offrons le leadership expérimenté, responsable et tourné vers l’avenir dont le pays a besoin.

« Nos plans pour faire sortir l’Écosse de la crise de Covid et en sortir et soutenir une reprise avec l’équité et l’égalité en son cœur, avec la possibilité de mettre l’avenir de l’Écosse entre les mains de l’Écosse, seront au cœur de notre campagne électorale.

« La seule façon d’obtenir un leadership fort, un référendum sur l’indépendance et un avenir positif pour le pays est de voter pour le SNP le 6 mai. »

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a déclaré que M. Salmond était une « personnalité discréditée » et que « les gens bien pensants ne voudront rien avoir à faire avec lui ou son nouveau parti ».

« Les conservateurs écossais sont le seul parti en Écosse à avoir la force et la détermination de s’attaquer à tous les nationalistes – qu’il s’agisse du SNP de Nicola Sturgeon ou de la canaille de Salmond », a-t-il déclaré.

«Cette élection est devenue encore plus importante. Il y a un choix difficile entre une séparation nationaliste destructrice et un avenir positif pour l’Écosse et notre place au Royaume-Uni.

« D’un côté, Salmond, Sturgeon et un parti travailliste trop faible pour leur tenir fermement tête avec les conservateurs écossais de l’autre.

« Nous ferons tout notre possible pour bloquer un autre référendum qui divise et veiller à ce que le Parlement écossais travaille à la reconstruction et au relèvement après la pandémie. »

Des sources conservatrices écossaises ont déclaré à MailOnline qu’il y avait un danger qu’Alba puisse « jouer contre le système », avertissant que s’il ne recevait que 10% des voix, il pourrait se retrouver avec 20 sièges.

«La façon dont le système fonctionne est insensée», a déclaré une source. « Cela montre la nécessité de les arrêter et de se rassembler derrière un parti unioniste. »

Un sondage Survation publié hier a révélé que la plupart des Écossais soutiennent rester au Royaume-Uni pour la première fois depuis 2019 – bien qu’il ne s’agisse que d’une marge de 51 à 49.

Il y a un mois, les nationalistes célébraient alors que le 22e sondage consécutif indiquait une majorité en faveur de l’indépendance.

Depuis lors, six sondages sur huit ont montré les syndicalistes en tête.

Le SNP a également subi une baisse de soutien, jetant le doute sur ce qui ressemblait auparavant à une certaine majorité à Holyrood.

Selon Survation, le soutien du SNP a chuté de six points en trois semaines à 46 pour cent, avec les travaillistes sur 23, les conservateurs sur 21 et les Lib Dems sur 8 pour cent.

M. Salmond a déclenché une rupture qui a menacé de déchirer le SNP en accusant des personnalités de premier plan d’avoir conspiré pour le sortir de la vie publique en alimentant des allégations de harcèlement.

Dans le but d’atténuer les réactions négatives pour avoir pris son ancien parti, il a dit à ses partisans potentiels de voter pour le SNP dans les sièges de circonscription.

« Le parti Alba est un parti de liste, nous ne figurons que sur la liste », a-t-il déclaré.

«Nous ne contestons pas le SNP dans les circonscriptions.

«En effet, nous disons voter SNP ou pour un parti indépendant dans la section de circonscription.

«Nous apportons ce soutien. Notre campagne que nous avons lancée sera tout à fait positive. »

Plus tôt cette semaine, M. Salmond a annoncé qu’il poursuivait à nouveau le gouvernement écossais en justice dans sa première déclaration publique depuis que Mme Sturgeon avait survécu à deux enquêtes.

L’ancien premier ministre a accepté les verdicts de la commission parlementaire et de l’enquête Hamilton – bien que dénigrant leurs «limites manifestes».

Mme Sturgeon était en train de faire campagne à Rutherglen aujourd’hui alors que M. Salmond livrait sa dernière bombe

Mais il a dénoncé le fait que personne n’avait démissionné à la suite de l’enquête bâclée du gouvernement sur le harcèlement à son encontre, et a désigné le plus haut fonctionnaire du pays.

Il a déclaré qu’il intentait maintenant une action en justice contre la « conduite » de la secrétaire permanente Leslie Evans pour son rôle dans le traitement des plaintes de harcèlement sexuel à son encontre. Il a reçu plus de 500 000 £ dans le cadre d’un contrôle judiciaire et a ensuite été blanchi des allégations lors d’un procès.

L’enquête Holyrood menée par un comité de MSP a été très critique à l’égard de Mme Evans dans son rapport publié cette semaine. Elle a défendu sa remise.

Le rapport a également accusé l’actuel premier ministre d’avoir induit le Parlement en erreur en cas de violation potentielle du code ministériel.

Mais Mme Sturgeon a rejeté ce verdict comme étant « partisan » et s’est plutôt concentrée sur l’enquête indépendante de James Hamilton QC, qui a statué qu’elle n’avait pas enfreint le code.

Mme Sturgeon a également été innocentée des allégations de M. Salmond selon lesquelles il aurait orchestré un complot concerté pour le faire tomber.