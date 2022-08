Indépendance de l’Ukraine : l’ambassadeur marque la journée avec une exposition

Le jour du drapeau national ukrainien, avec nos amis ambassadeurs et diplomates, la communauté ukrainienne et le conseil municipal, nous avons hissé le drapeau 🇺🇦 à Ottawa 🇨🇦. Notre drapeau est maintenant symbole de courage, de liberté et d’unité, les couleurs bleu@jaune sur tous les continents sont le symbole de #StandWithUkriane pic.twitter.com/otBqHuMgdy

— Ioulia Kovaliv (@kovaliv_y) 23 août 2022