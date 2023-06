"Indépendamment des partis politiques…": Chef du Congrès sur l’accident d’Odisha

Le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, a exhorté les partis politiques de tous les horizons à se manifester et à apporter leur aide aux blessés et aux familles des victimes décédées dans le tragique accident de train à Odisha.

Au moins 261 personnes ont été tuées et environ 900 ont été blessées dans une collision entre trois trains à Balasore d’Odisha tard vendredi soir. L’horrible accident a impliqué le Bengaluru-Howrah Superfast Express, le Shalimar-Chennai Central Coromandel Express et un train de marchandises, ce qui en fait l’un des accidents ferroviaires les plus meurtriers des deux dernières décennies.

« Indépendamment des partis politiques, je leur demande de se manifester et d’aider… J’adresse mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Je dois poser de nombreuses questions à notre grand Premier ministre et ministre des Chemins de fer. Ils doivent répondre pourquoi de telles choses sont qui se passe et qui en est responsable, mais aujourd’hui, nous devons apporter des secours aux personnes qui souffrent », a déclaré M. Kharge, cité par l’agence de presse ANI.

Le chef du Congrès, qui a été ministre indien des chemins de fer dans le gouvernement UPA dirigé par Manmohan Singh de 2013 à 2014, a exprimé son angoisse sur les réseaux sociaux après l’annonce de l’accident de Balasore.

« Profondément attristé par la terrible tragédie ferroviaire impliquant le Coromandel Express à Odisha. Nos pensées et nos prières accompagnent les victimes. » « Nous exhortons les autorités à accélérer les opérations de sauvetage et à venir en aide aux blessés. Demandez aux travailleurs du Congrès de fournir toute l’aide possible », a-t-il écrit sur Twitter.

Les dirigeants du Congrès de toute l’Inde sont arrivés ou sont en route pour Balasore pour présenter leurs condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans le récent accident de train, a déclaré M. Kharge.

Vendredi à 19 heures, le Yashwantpur-Howrah Superfast Express est entré en collision avec les wagons déraillés du Coromandel Express, qui s’étaient écrasés et étaient tombés sur la voie opposée près de la gare de Bahanaga Bazar dans le district de Balasore.

Les habitants et le personnel d’urgence ont travaillé ensemble pour secourir plusieurs personnes coincées sous des voitures déraillées.

Le Premier ministre Narendra Modi se rendra sur le site de la collision ferroviaire et rencontrera des blessés dans les hôpitaux de Cuttack, selon un tweet de son bureau.