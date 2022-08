Indemnisation des compagnies aériennes : certains passagers intentent une action en justice

Alors que certaines compagnies aériennes refusent d’indemniser les vols retardés ou les bagages manquants, quelques passagers canadiens portent leurs réclamations devant les tribunaux.

Curtis Altmiks, un résident d’Edmonton, a déclaré qu’il avait été réservé pour se rendre à Toronto avec sa femme et ses trois neveux sur un vol WestJet le 6 juin, qui devait initialement partir à 1 h du matin. Il a déclaré à CTVNews.ca qu’après que les passagers aient terminé l’embarquement vers 2 matin, le pilote annonce que son copilote est trop fatigué pour voler et le vol est annulé.

“C’était vraiment frustrant”, a déclaré Altmiks lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca mardi. “Ils n’avaient pas de personnel au sol. Ils ne nous ont rien fourni et nous ont simplement laissés seuls.”

Son vol a été re-réservé pour le lendemain matin à 9h40, mais a de nouveau été retardé, a-t-il dit. Altmik a déclaré que l’avion avait décollé vers 11h15, soit plus de 10 heures après le vol initialement prévu.

En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) de l’Office des transports du Canada (OTC), les grandes compagnies aériennes sont tenues de fournir une indemnisation de 1 000 $ si le retard était sous leur contrôle et que la durée du retard était de neuf heures ou plus.

Altmiks dit que sa demande d’indemnisation a été refusée pour des raisons de sécurité. Selon l’APPR, les compagnies aériennes sont autorisées à refuser une indemnisation si le retard a été causé pour des raisons de sécurité, même si la situation est sous le contrôle de la compagnie aérienne.

C’est pourquoi Altmiks poursuit WestJet devant la Cour des petites créances. Il affirme que le fait que le pilote soit trop fatigué pour voler est un problème de personnel que la compagnie aérienne aurait dû prévoir, plutôt qu’un problème de sécurité.

Porter la compagnie aérienne devant le tribunal des petites créances est également ce que le groupe de défense des droits des passagers aériens recommande si une demande d’indemnisation est ignorée ou rejetée.

“L’indemnisation qui vous est due en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens est essentiellement une sorte de dette, rien de différent en substance”, a déclaré mardi le président des droits des passagers aériens, Gabor Lukacs, à l’émission Your Morning de CTV. “Si (les passagers) le présentent au tribunal des petites créances et qu’ils ont présenté des preuves, le tribunal va ordonner à la compagnie aérienne de payer.”

Dans d’autres cas, WestJet et Air Canada ont refusé une indemnisation en raison de pénuries de personnel. Cependant, l’OTC a déclaré à La Presse canadienne que les pénuries d’équipage ne devraient pas constituer un “problème de sécurité” et ne devraient donc pas exempter les compagnies aériennes d’offrir une indemnisation.

Certains passagers se sont également adressés à la cour des petites créances pour demander le remboursement des bagages perdus et retardés.

Simon Crimp, un résident de Surrey, en Colombie-Britannique, a déclaré qu’il n’avait eu aucune nouvelle d’Air Canada pendant plus de 30 jours après avoir envoyé sa demande d’indemnisation pour la perte de bagages. Ses bagages ont disparu pendant plus d’un mois après un vol de Vancouver à Londres le 3 juin. Crimp a déclaré qu’il avait également déposé une plainte auprès de la CTA, mais n’avait eu aucune réponse de l’agence.

“J’en avais assez d’attendre, d’être frustré, pour obtenir des réponses de qui que ce soit. Aucun retour d’information. J’ai donc décidé de saisir la Cour des petites créances”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi.

Tom Oommen, directeur général de l’analyse et de la sensibilisation au CTA, a déclaré à La Presse canadienne que l’agence fait actuellement face à de graves pénuries de personnel et essaie d’embaucher plus de facilitateurs qui peuvent aider à résoudre les plaintes des clients contre les compagnies aériennes. En mai, l’agence avait un arriéré de plus de 15 300 plaintes, et Oommen a déclaré que cela pouvait prendre jusqu’à un an avant qu’une plainte parvienne à un facilitateur de l’agence.

Pour les bagages perdus et retardés, les compagnies aériennes sont tenues d’indemniser jusqu’à environ 2 300 $ par passager et par bagage pour toutes les dépenses “raisonnables” engagées, telles que les achats provisoires pour remplacer les vêtements manquants et d’autres articles essentiels, en vertu de la Convention de Montréal.

Après que Crimp a déposé une poursuite devant la Cour des petites créances, il a déclaré qu’Air Canada l’avait appelé quelques jours plus tard pour régler, offrant 1 187 $ pour couvrir les dépenses provisoires pour lui et son fils, ainsi que le remboursement des frais de justice et un rabais de 20 %. code pour un futur vol. Cependant, Crimp dit qu’il n’est pas satisfait de l’offre.

“Je demande une compensation … pour le stress et les inconvénients supplémentaires de ne pas avoir notre sac pendant plus d’un mois. Ce n’est certainement pas déraisonnable pour être tout à fait honnête”, a-t-il déclaré.

Le CTA n’a infligé aucune amende aux compagnies aériennes pour avoir refusé une indemnisation, mais Lukacs souhaite voir une application plus stricte des règles.

“Nous devons avoir une application appropriée”, a-t-il déclaré. “L’Office des transports du Canada doit commencer à imposer de lourdes amendes aux compagnies aériennes qui enfreignent la loi afin qu’il ne soit pas rentable pour les compagnies aériennes de faire la porte.”



Avec des fichiers de La Presse Canadienne