Indemnisation des compagnies aériennes : ce que les voyageurs doivent savoir

TORONTO-

Rester informé des droits des consommateurs peut faire la différence entre recevoir ou non une indemnisation, selon un expert, mais l’accès à des informations précises sur les compagnies aériennes peut être laborieux et les réglementations techniques rendent difficile la compréhension des droits des passagers.

Après une saison de vacances tumultueuse pour les compagnies aériennes, les consommateurs demandent toujours une indemnisation pour les perturbations de vol, comme les 750 Canadiens qui envisagent une action en justice contre Sunwing en raison de retards de voyage.

Les problèmes de vol surviennent pour de nombreuses raisons, mais la cause déterminera l’indemnisation que les passagers pourraient recevoir, a déclaré vendredi à CTV News Channel Sylvie De Bellefeuille, avocate chez Option Consommateurs, une association québécoise à but non lucratif qui aide les consommateurs à défendre leurs droits.

“Le degré de responsabilité des compagnies aériennes dépend de la cause de la perturbation. Qu’elle soit ou non sous le contrôle de la compagnie aérienne, ou si elle constitue un problème de sécurité”, a déclaré De Bellefeuille. “Ces faits peuvent affecter les droits des consommateurs à une indemnisation ou à un accommodement.”

TROIS CAUSES DE PERTURBATION DE VOL

Lorsqu’un vol a été retardé, annulé ou qu’un passager s’est vu refuser l’embarquement, il y a trois raisons pour lesquelles la compagnie aérienne aura dû prendre ces mesures, selon l’Office des transports du Canada (OTC).

Elles sont:

un problème sous le contrôle de la compagnie aérienne ;

un problème sous le contrôle de la compagnie aérienne, mais nécessaire pour la sécurité ; et

un problème indépendant de la volonté de la compagnie aérienne.

Si la situation est sous le contrôle de la compagnie aérienne, les voyageurs ont droit à des informations de la part de la compagnie aérienne, à un autre hébergement, à des options de nouvelle réservation ou de remboursement et à une indemnisation supplémentaire pouvant aller jusqu’à 1 000 $ dans certains cas.

Une interruption de vol qui se produit pour des raisons de sécurité, comme des problèmes mécaniques avec l’avion qui pourraient poser un risque pour la sécurité, est sous le contrôle de la compagnie aérienne. Dans ces situations, les voyageurs ont le droit d’être informés et le transporteur doit les fournir toutes les 30 minutes et proposer un hébergement. Les passagers ont la possibilité d’être re-réservés ou remboursés.

Un événement météorologique important et des troubles politiques sont considérés comme des problèmes indépendants de la volonté de la compagnie aérienne. Les passagers auront à nouveau le droit d’obtenir des informations et pourront être re-réservés, et si un vol alternatif n’est pas disponible dans les 48 heures, un remboursement pourra être demandé par le client.

“La responsabilité dépend des perturbations. Le problème, c’est que les compagnies aériennes sont incitées à ne pas fournir toutes les informations ou à dire que ce n’est pas sous leur contrôle ou que c’est une question de sécurité”, a déclaré De Bellefeuille. “Parce que dans ces situations, la responsabilité est moindre.”

Dans ces catégories, les compagnies aériennes pourraient blâmer les incidents de sécurité ou les problèmes hors de leur contrôle parce que c’est moins cher, a déclaré De Bellefeuille. L’indemnisation n’est pas automatiquement accordée et les voyageurs doivent souvent demander ou faire valoir leur droit.

“Ce sont les passagers qui ont le fardeau de prouver que le [flight disruption category] n’a pas été appliqué correctement. C’est très difficile car ils doivent se fier à toutes les informations transmises par la compagnie aérienne”, a-t-elle déclaré. “Cela devient une situation de David et Goliath.”

Les griefs soumis au CTA pourraient ne pas être traités de sitôt non plus, puisque plus de 30 000 plaintes auraient été en attente auprès de l’agence à la fin de 2022.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré que le gouvernement cherchait à renforcer les droits et la réglementation des passagers à la suite des perturbations des vols à l’échelle nationale au cours des dernières vacances.

De plus amples informations sur les perturbations de vol et la protection des consommateurs sont disponibles sur les sites Web du CTA et d’Option Consommateurs.