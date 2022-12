Indemnisation des compagnies aériennes au Canada : la Cour confirme toutes les règles sauf une

OTTAWA –

La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’elle maintiendrait toutes les règles sauf une qui renforcent l’indemnisation des passagers aériens victimes de vols retardés et de bagages endommagés.

Le tribunal a rejeté mardi l’appel qui contestait la validité de la déclaration des droits des passagers, à l’exception d’un règlement qui s’applique à la perte temporaire de bagages.

Air Canada et Porter Airlines Inc., ainsi que 16 autres appelants, dont l’Association du transport aérien international, avaient fait valoir que la charte des droits des passagers lancée en 2019 violait les normes mondiales et devrait être invalidée pour les vols internationaux.

Dans des dossiers judiciaires, les compagnies aériennes ont fait valoir que le règlement outrepassait l’autorité de l’Office des transports du Canada et allait à l’encontre d’un traité multilatéral en imposant des exigences d’indemnisation trop strictes pour les annulations de vols ou la perte de bagages.

Le CTA et le procureur général ont fait valoir qu’il n’y avait pas de conflit entre la protection des passagers et le traité.

La FCA a initialement rejeté une demande des compagnies aériennes de suspendre le Règlement sur la protection des passagers aériens (APPR) en 2020.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 décembre 2022.



Entreprises dans cette histoire : (TSX : AC)