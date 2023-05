Indemnisation augmentée pour les familles de Vernon accueillant des étudiants internationaux

Le district scolaire de Vernon est à la recherche de familles désireuses d’initier des étudiants étrangers à la culture canadienne et à leur vie de famille.

Le district a lancé un appel le lundi 15 mai aux familles intéressées à accueillir un étudiant international pour la prochaine année scolaire.

« Le district scolaire de Vernon accueille des étudiants du monde entier pour étudier dans nos écoles », a déclaré le district scolaire. « Les étudiants viennent découvrir la culture canadienne et améliorer leurs compétences en anglais. Nous recherchons des familles chaleureuses et accueillantes et désireuses d’inclure un ou plusieurs étudiants internationaux dans leur famille.

L’indemnisation des familles a été augmentée pour couvrir les coûts croissants de la nourriture, du transport et d’autres dépenses. L’allocation mensuelle est de 1 000 $, contre 900 $ l’an dernier.

Les familles d’accueil se présentent sous de nombreuses configurations différentes, y compris les parents célibataires, les célibataires, les couples sans enfants, les jeunes familles avec des nourrissons ou des tout-petits et les familles avec des adolescents.

Lors du choix des familles d’accueil, le district scolaire recherche les éléments suivants :

• Maisons sûres et confortables

• Familles actives désireuses de partager la culture canadienne et leur vie de famille

• Capacité à fournir des repas et des collations sains et équilibrés

• Volonté de fournir un soutien émotionnel dans un environnement bienveillant

• Proximité de l’autobus scolaire ou à distance de marche des écoles

• Capacité à assurer le transport au besoin

• une chambre privée avec une fenêtre, une porte, un placard, un lit, une commode et un bureau

• Accès sans fil

Toute famille intéressée ou connaissant quelqu’un qui pourrait être intéressé est invitée à contacter les coordinateurs d’accueil du district scolaire comme suit :

• Taylor Skultety, coordonnatrice des séjours chez l’habitant pour Vernon Secondary et Clarence Fulton Secondary, [email protected], 250-308-6893.

• Fatima Nunes, coordonnatrice des séjours chez l’habitant pour WL Seaton Secondary, Kalamalka Secondary et Charles Bloom Secondary, [email protected], 250-260-0106.

• Silmara Albi de Oliviera, coordonnatrice des séjours chez l’habitant, [email protected], 250-309-3528.

Brendan Shykora

ÉcolesÉtudiantsVernon