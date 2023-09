Inde vs Sri Lanka : aperçu de la finale de la Coupe d’Asie 2023 | Actualités sur le cricket

OMS: Sri Lanka contre Inde

Où: Stade R Premadasa, Colombo, Sri Lanka

Quand: Dimanche 17 septembre, 15h heure locale (09h30 GMT)

Colombie, Sri Lanka – Le Sri Lanka, co-organisateur de la Coupe d’Asie et champion en titre, n’a pas commencé le tournoi en tant que favori en présence de l’équipe internationale d’un jour alors la mieux classée du Pakistan et d’une solide équipe indienne, mais a réussi à tirer le meilleur parti de son match à domicile.

Le Sri Lanka a battu le Pakistan par deux guichets lors de la phase Super 4 pour organiser une rencontre avec l’Inde lors de la finale de dimanche au stade R Premadasa de Colombo. Ils tenteront d’égaler le record de l’Inde de sept titres en Coupe d’Asie lors de leur deuxième finale consécutive (et 11e au total).

Le capitaine du Sri Lanka, Dasun Shanaka, a fait l’éloge de son équipe relativement jeune et sous-estimée.

« Les joueurs se sont battus jusqu’au bout et c’est très important pour nous d’être en finale pendant deux années consécutives », a-t-il déclaré samedi dans ses commentaires d’avant-match.

Le voyage se déroule ! L’Inde et le Sri Lanka ont connu des hauts et des bas, et demain, ils se rencontreront en grande finale. Qui sera sacré champion ? 🏆 #AsiaCup2023 pic.twitter.com/1sgtu0kIJp

– Conseil asiatique de cricket (@ACCMedia1) 16 septembre 2023