Inde vs Pakistan : Kohli « en chanson » mais Rohit, un « souci » pour l’équipe en Super 4

Alors que l’Inde se prépare à réussir le test du Pakistan lors de l’affrontement Super 4 de la Coupe d’Asie 2023 dimanche à Colombo, la direction de l’équipe a un gros souci à gérer. Historiquement, le lieu n’a pas été aussi productif pour Rohit Sharma qu’il l’aurait souhaité. Virat Kohli, en comparaison, a fait des merveilles au stade R Premadasa de Colombo. Bien que faire en sorte que toute l’équipe indienne clique en tant qu’unité sera la clé pour l’équipe indienne, la performance du skipper contre la puissante attaque de bowling du Pakistan pourrait jeter les bases de la direction que prendra le match.

Le record de Virat Kohli à Colombo :

Virat Kohli reste l’un des meilleurs coureurs de l’histoire du jeu et Colombo a été pour lui un terrain de chasse heureux. Kohli a joué huit ODI jusqu’à présent sur place et totalisé 519 points avec une moyenne de 103,80 à la Don Brandman. Il a marqué trois siècles jusqu’à présent à Colombo, son score le plus élevé étant de 131. En fait, les scores des trois dernières manches de Virat à Colombo étaient de 110*, 131, 128*. Toutes ces courses s’étaient déroulées contre le Sri Lanka. N’ayant pas réussi à tenir ses promesses contre le Pakistan lors de la phase de groupes, Kohli serait désireux de renverser la situation lors du choc du Super 4.

Le bilan de Rohit Sharma à Colombo :

Alors que Kohli était dans une forme époustouflante sur place, le bilan de Rohit Sharma a été horrible. Le skipper indien a également disputé neuf ODI à Colombo, mais n’a réussi à totaliser que 196 courses avec une moyenne inférieure à la normale de 24,50. Sur ces 9 matchs, Rohit n’a marqué qu’un siècle. Bien que le bilan de Rohit ne parle pas en sa faveur, il a réalisé une sortie phénoménale contre le Népal lors du dernier match. Le message de la direction de l’équipe serait à peu près le même pour le capitaine indien.

Les performances de l’équipe indienne sont au centre de l’attention depuis longtemps, d’autant plus que les critiques cherchent à juger de ce dont les hommes de Rohit Sharma sont capables lors de la Coupe du monde ODI 2023. Alors que beaucoup considèrent le Pakistan comme le favori pour tenir la distance en Coupe d’Asie, comment l’Inde les affronter lors du choc Super 4 pourrait bien aider les experts à évaluer la véritable capacité des géants du sous-continent.