Inde vs Pakistan : 4 points clés à retenir de la victoire dominante de Rohit Sharma And Co. sur ses principaux rivaux

À la fin, l’attente en valait la peine pour les fans de l’équipe indienne de cricket. Un match d’une journée qui s’est étendu sur deux jours, en raison de la pluie à Colombo, a fourni à l’équipe indienne de cricket dirigée par Rohit Sharma l’occasion de tester son courage contre le Pakistan, numéro 2 mondial de l’ODI. Et ils ont coché toutes les bonnes cases. L’affrontement Inde-Pakistan en Super 4 a toujours été présenté comme le « Big One ». Le statut particulier du match Inde contre Pakistan peut être évalué par le fait qu’il s’agissait du seul match Super 4 de la Coupe d’Asie 2023 à bénéficier d’une journée de réserve. Bien que controversée, cette décision a aidé les fans à voir un match ODI Inde contre Pakistan complet sur deux jours.

L’équipe indienne de cricket a fixé au Pakistan un objectif massif de 357 points. L’équipe dirigée par Babar Azam n’a pu réaliser que 128 courses.

L’Inde a tiré quelques enseignements majeurs du match :

Premièrement, après le match Inde contre Pakistan, la position de KL Rahul en tant que frappeur n°4 peut être considérée comme sûre. Disputant un match international après une longue interruption, Rahul est intervenu avec l’équipe sous pression. Il a marqué un siècle brillant et a participé à un record avec Virat Kohli. il gardait également les guichets. Avec cette manche, Rahul a fait taire ses détracteurs.

Deuxièmement, La forme de Kuldeep Yadav. L’Inde a besoin d’un quilleur capable de lui fournir des percées au milieu. Le quilleur chinois a prouvé qu’il était la réponse au problème en tissant une toile autour des frappeurs pakistanais. Il a terminé avec un parcours de cinq guichets sur un terrain où les stimulateurs semblaient avoir le dessus au départ.

Troisièmement, la forme des frappeurs indiens de premier ordre. Sachin Tendulkar a magnifiquement résumé ce point dans un article dans X lundi. « Félicitations à Virat et KL pour leurs 100. Un grand signe positif pour #TeamIndia est que tous nos 6 meilleurs frappeurs – Rohit, Shubman, Virat, KL, Ishan et Hardik ont ​​marqué des points à différentes étapes des 2 matches. Bien joué ! Continuez comme ça », a-t-il écrit. Avec Rohit Sharma et Shubman Gill qui atteindront des demi-siècles de classe dimanche, les premiers indiens se sentiront plus en confiance à l’avenir.

Quatrièmement, et surtout, la forme de Virat Kohli. Le maître frappeur a claqué son 47e siècle ODI et a absolument dominé les quilleurs pakistanais. Il est resté invaincu sur 122* sur 94 ballons. Si l’Inde veut réussir lors de la Coupe d’Asie puis de la Coupe du monde de cricket, la forme de Kohli sera cruciale. C’est un grand joueur de match et il l’a prouvé une fois de plus.

L’Inde doit encore bien faire lors de ses derniers matches de la Coupe d’Asie. Mais les signes sont positifs.