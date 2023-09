Inde vs Pak, Coupe d’Asie : prévisions horaires de la météo à Colombo le jour de la réserve

Des pluies intermittentes ont poussé l’affrontement Inde-Pakistan en Super 4 de la Coupe d’Asie à une journée de réserve dimanche. L’Inde était 147 pour deux en 24,1 overs lorsque de fortes pluies ont frappé le stade R Premadasa, à Colombo. La pluie s’est arrêtée par la suite, mais la reprise a été retardée en raison du champ extérieur humide. Quelques zones humides au sol en étaient la principale raison. Le personnel du terrain a même utilisé des ventilateurs pour sécher les zones en plus d’utiliser une éponge. Cependant, avant que le match ne puisse reprendre, de fortes pluies sont de nouveau arrivées et ont forcé le déplacement du match à lundi.

Le jeu lundi reprendra à 15 heures IST. Avant la reprise du match, voici une prévision horaire de la météo à Colombo –

À 14h00 : Température – 27 degrés Celsius, probabilité de pluie – 49 pour cent

À 15 heures : Température – 28 degrés Celsius, probabilité de pluie – 49 pour cent

À 16 heures : Température – 28 degrés Celsius, probabilité de pluie – 71 pour cent

À 17 heures : Température – 27 degrés Celsius, probabilité de pluie – 71 pour cent

À 18 heures : température – 28 degrés Celsius, probabilité de pluie – 49 pour cent

À 19 heures : Température – 27 degrés Celsius, probabilité de pluie – 63 pour cent

À 20 heures : Température – 27 degrés Celsius, probabilité de pluie – 49 pour cent

À 21 heures : Température – 28 degrés Celsius, probabilité de pluie – 49 pour cent

À 22 heures : température – 27 degrés Celsius, probabilité de pluie – 51 pour cent

À 23h00 : Température – 27 degrés Celsius, probabilité de pluie – 47 pour cent

Les prévisions météorologiques sont tirées deAccuWeather.

L’activation de la journée de réserve signifie également que moins de 24 heures après la fin du match contre le Pakistan, l’Inde rencontrera le Sri Lanka lors de sa prochaine rencontre en Super Four mardi. Avant que la météo ne joue les trouble-fêtes, Virat Kohli et KL Rahul frappaient respectivement 8 et 17 après que les ouvreurs Rohit Sharma (56) et Shubman Gill (58) aient frappé de beaux demi-siècles.

Le match d’ouverture de la Coupe d’Asie de l’Inde contre le Pakistan a été annulé en raison de la pluie.

La météo a fait l’objet d’intenses débats lors de l’étape sri lankaise de la Coupe d’Asie. De la pluie est attendue dans la capitale sri lankaise tout au long du tournoi.

La décision du Conseil asiatique de cricket de conserver une journée de réserve uniquement pour le match de dimanche et la finale a également déclenché une controverse.

(Avec entrées PTI)