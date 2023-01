Inde vs Nouvelle-Zélande: Shubman Gill tire un double cent ODI pour aider les hôtes à ouvrir la série | Nouvelles du cricket

Shubman Gill est devenu le huitième et le plus jeune homme à marquer un double siècle ODI alors que l’Inde a survécu à une contre-attaque passionnante du Néo-Zélandais Michael Bracewell pour remporter son premier match à Hyderabad.

Le joueur de 23 ans a frappé 208 balles sur 149 pour prendre le record de son compatriote Ishan Kishan, qui le détient depuis moins d’un mois après ses propres exploits contre le Bangladesh.

Gill a ouvert le bâton avec Rohit Sharma, qui est personnellement responsable de trois des 10 doubles siècles du cricket masculin ODI, et a dominé les quilleurs des Black Caps avec neuf six et 19 quatre.

Le brillant 140 de Michael Bracewell a maintenu les espoirs de victoire de la Nouvelle-Zélande





« Je ne pensais pas au 200 m, mais une fois que j’ai atteint les six à la fin, j’ai senti que je pouvais l’obtenir, a dit Gill. “Cela me donne définitivement un sentiment de satisfaction, mais le match s’est déroulé beaucoup plus près que prévu.”

L’Inde a affiché 349-8, avec Rohit (34) et Suryakumar Yadav (31) offrant leur soutien, avant de sembler remporter la victoire lorsque les touristes ont été réduits à 112-5 à mi-parcours.

Bracewell a fait des merveilles à partir du numéro sept, flambant pour faire un 140 passionnant en seulement 78 balles, avec le polyvalent tirant 10 maximums et 12 quatre pour aider à conjurer une finale passionnante.

Le polyvalent a mis 162 en seulement 102 balles avec Mitchell Santner pour étourdir la foule au stade international Rajiv Gandhi, le troisième partenariat de septième guichet le plus élevé dans les ODI, Santner atteignant 57 avant de tomber face à Mohammed Siraj (4-46) .

Mohammed Siraj a éliminé Mitchell Santner lors de la finale des manches de la Nouvelle-Zélande





La Nouvelle-Zélande avait besoin de 20 de la finale mais a vu Bracewell piégé par Shardul Thakur (2-54) avec quatre livraisons à faire, permettant à l’Inde de clôturer une victoire de 12 points et de progresser 1-0 dans la série de trois matchs.

“Une fois Mitchell [Santner] et j’ai décidé que nous avons commencé à y croire », a déclaré Bracewell. « Nous voulions aller plus loin pour nous donner une chance. Malheureusement, nous avons échoué à la fin.”

La série ODI se poursuit à Raipur samedi, avant que le match final ne se déroule à Indore mardi. L’Inde et la Nouvelle-Zélande disputeront ensuite une série de trois matchs T20, à partir de Ranchi le 27 janvier.