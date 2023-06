Inde vs Liban Score en direct: Men Eye de Sunil Chhetri 3e victoire consécutive, finale de la Coupe intercontinentale en jeu

En savoir plus

Ainsi, les hommes d’Igor Stimac chercheront à se présenter sous leur meilleur jour contre le Liban qui pointe à la deuxième place avec quatre points, après avoir fait match nul récemment contre la Mongolie.

L’Inde a commencé sa campagne de Coupe Intercontinentale avec une victoire 2-0 sur la Mongolie, les buts de Lallianzuala Chhangte et Sahal Abdul Samad ont guidé les Blue Tigers vers une victoire directe alors qu’ils ont remporté une courte victoire 1-0 contre Vanuatu lors de leur deuxième sortie avec le capitaine Chhetri. renflouant son côté avec un vainqueur tardif.

C’était aussi le 86e but de Chhetri dans le football international, il continue de côtoyer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le prochain défi pour l’équipe de Stimac sera le plus difficile, le Liban occupe actuellement la 99e place du classement de la FIFA, deux places au-dessus de l’Inde, et les Blue Tigers espèrent vaincre le Liban et entrer dans le top 100.

Selon le format de la compétition de coupe, les deux équipes terminant en tête du tableau s’affronteront en finale, ainsi l’Inde et le Liban considéreront ce dernier match de la phase de groupes comme une répétition générale pour la finale.

L’entraîneur Stimac a déclaré que son équipe n’aura qu’un seul objectif, qui sera de remporter le dernier match de groupe et d’atteindre la finale pour terminer la Coupe Intercontinentale en beauté et avec de l’argenterie dans le sac.

Avant le match de la Coupe Intercontinentale de jeudi entre l’Inde et le Liban ; voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban ?

Le match de Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban aura lieu le 15 juin, jeudi.

Où se jouera le match de Coupe Intercontinentale Inde vs Liban ?

Le match de la Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban se jouera au stade Kalinga de Bhubaneswar.

A quelle heure débutera le match de Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban ?

Le match de Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban débutera jeudi à 19h20 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe Intercontinentale Inde vs Liban ?

Le match Inde vs Liban sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Inde vs Liban Intercontinental Cup ?

Le match Inde vs Liban sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney Plus Hotstar en Inde.