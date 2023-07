Inde vs Koweït Streaming de football en direct pour la finale du championnat SAFF: comment regarder la couverture Inde vs Koweït à la télévision et en ligne

L’Inde et le Koweït s’affronteront dans un match final palpitant du championnat SAFF. Ce serait la 9e finale consécutive de l’Inde dans la compétition, car les hôtes viseront à défendre le titre. Le dernier match du championnat SAFF aura lieu au stade Sree Kanteerava de Bangalore le mardi 4 juillet. Après avoir remporté son match d’ouverture 4-0 contre son rival, le Pakistan, l’équipe de football indienne a connu un début de campagne pour le championnat SAFF. . Lors de leur match suivant contre le Népal, l’Inde a remporté une victoire 2-0 contre le Népal. Lors de leur dernier match de groupe, ils ont remporté un match nul âprement disputé contre le Koweït. L’Inde et le Liban étaient inséparables en demi-finale alors que le match se terminait aux tirs au but. L’Inde a réussi à dépasser les adversaires libanais après avoir marqué quatre de leurs cinq pénalités tandis que le Liban n’a pu en convertir que deux.

Sunil Chhetri a été sur la feuille de match pour l’Inde lors des trois matches de la phase de groupes. Il a réussi à marquer un total de cinq buts jusqu’à présent dans la compétition.

Le Koweït a commencé sa campagne avec des victoires retentissantes contre le Népal et le Pakistan, remportant les matchs 3-1 et 4-0 respectivement. Leur match nul contre l’Inde et leur victoire 1-0 en demi-finale contre le Bangladesh les ont aidés à rester invaincus dans le championnat SAFF.

Avant le match final du championnat SAFF de mardi entre l’Inde et le Koweït ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match final du championnat SAFF entre l’Inde et le Koweït aura-t-il lieu ?

Le match final du championnat SAFF entre l’Inde et le Koweït se jouera le 4 juillet, mardi.

Où se jouera le match final du championnat SAFF entre l’Inde et le Koweït ?

Le match final du championnat SAFF entre l’Inde et le Koweït se jouera au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commencera le match final du championnat SAFF entre l’Inde et le Koweït ?

Le match final du championnat SAFF entre l’Inde et le Koweït débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match final du championnat Inde vs Koweït SAFF ?

Le match final du championnat Inde vs Koweït SAFF sera retransmis en direct sur la chaîne DD Bharti.

Comment regarder le match final du championnat Inde vs Koweït SAFF en direct?

Le match final du championnat Inde vs Koweït SAFF sera diffusé en direct sur l’application FanCode sur la base d’un abonnement.

Quelles sont les équipes complètes de l’Inde et du Koweït pour la finale du championnat SAFF ?

Inde: Sunil Chhetri, Sahal Samad, Udanta Singh, Anirudh Thapa, Lallianzuala Chhangte, Gurpreet Singh, Sandesh Jhingan, Ishan Pandita, Pritam Kotal, Subhasish Bose, Liston Colaco, Rahul Bheke, Jeakson Singh, Nikhil Poojary, Rahim Ali, Amrinder Singh, Akash Mishra , Ashique Kuruniyan

Koweit: Bader Al Saanoun, Ali Muhaisen, Hasan Al Enezi, Khaled Hajiah, Abdullah Ammar, Sultan Al Enezi, Mahdi Dashti, Mubarak Al Faneni, Ali Khalaf, Eid Al Rashedi, Salman Al Awadi, Sulaiman Abdulghafoor, Ahmad Al Dhefiri, Abdullah Al Fahed, Hamad Al Harbi, Shabaib Al Khaldi, Fawaz Al Otaibi, HAMad Al Qallaf, Mohammad Daham, Reda Hani, Abd Al Rahman Kameel, Athbu Saleh