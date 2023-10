Inde vs Australie, Coupe du monde de cricket : mise à jour météo horaire de Chennai

L’Inde et l’Australie s’affronteront dimanche dans un match très attendu de la Coupe du monde au stade MA Chidambaram de Chennai. Ce sera la 150e réunion ODI entre les deux puissances du cricket. Les deux équipes ont remporté au total sept titres de Coupe du monde (Australie 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 ; Inde 1983, 2011). Selon l’entraîneur-chef Rahul Dravid, le batteur indien Shubman Gill souffre de la dengue et pourrait rater le match. Gill est le meilleur buteur de l’Inde en ODI en 2023, et a également frappé 104 contre l’Australie le mois dernier alors que l’Inde prenait une avance imbattable dans une série de trois matches.

Bien que la disponibilité de Gill reste un énorme sujet de discussion, l’accent sera également mis sur la météo à Chennai. Les matchs de préparation prévus de l’Inde contre l’Angleterre et les Pays-Bas ont été annulés à cause de la pluie.

Selon Accuweather, il est peu probable que Chennai soit témoin de pluie dimanche. Cependant, les conditions pourraient ne pas convenir aux joueurs car le pourcentage d’humidité pourrait atteindre 82.

Météo à Chenna dimanche:

À 14 heures : Température – 33 degrés Celsius, probabilité de pluie – 0 pour cent

À 15 heures : Température – 33 degrés Celsius, probabilité de pluie – 0 pour cent

À 16 heures : Température – 32 degrés Celsius, probabilité de pluie – 0 pour cent

À 17 heures : Température – 31 degrés Celsius, probabilité de pluie – 0 pour cent

À 18 heures : Température – 30 degrés Celsius, probabilité de pluie – 1 pour cent

À 19 heures : Température – 30 degrés Celsius, probabilité de pluie – 2 pour cent

À 20 heures : Température – 30 degrés Celsius, probabilité de pluie – 2 pour cent

À 21 heures : température – 29 degrés Celsius, probabilité de pluie – 2 pour cent

À 22h00 : Température – 29 degrés Celsius, probabilité de pluie – 2 pour cent

À 23h00 : Température – 29 degrés Celsius, probabilité de pluie – 2 pour cent

Ishan Kishan devrait augmenter l’ordre des frappeurs si Gill manque le premier match de l’Inde de la phase du tournoi à la ronde.

L’Inde et l’Australie s’étaient affrontées dans une série de trois matches ODI le mois dernier, l’équipe dirigée par Rohit Sharma s’imposant 2-1.