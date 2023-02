Inde v Australie : premier test, troisième jour – en direct

maintenant 23h44 HNE 124e : Inde 340-8 (Axar 60, Shami 7) Avec l’avance de l’Inde maintenant 163, Nathan Lyon continue… et sa cinquième balle manque à la fois le bord et la caution d’un cheveu ! Bon bowling par Lyon. Il n’a pas les retours de son jeune protégé Murphy mais il joue toujours bien et lance une jeune fille dans son 42e plus.



il y a 3 m 23h42 HNE 123e : Inde 340-8 (Axar 60, Shami 7) Todd Murphy joue son 40e plus de test de cricket et il a 6-85. Albert Trott a les meilleurs chiffres de tous les temps pour ses débuts en Australie – 8-43 contre l’Angleterre à l’Anneau d’Adélaïde en 1895. Et le capitaine Pat Cummins est troisième sur la liste avec son 6-79 contre l’Afrique du Sud à Johannesburg en 2011. Murphy sort une jeune fille.



il y a 6 mois 23h38 HNE 122e : Inde 339-8 (Axar 59, Shami 7) Prise lâchée ! Juste au moment où nous nous demandions si l’Inde augmenterait la mise ou tournerait lentement les vis, Shami a démissionné et a frappé Lyon fort et haut. Scott Boland était dans les profondeurs avec peu de terrain à couvrir, mais le ballon est tombé dans l’ombre de la tribune, il est donc passé très rapidement de l’éblouissement à l’obscurité et le grand rapide a fait un vrai gâchis. Maintenant, c’est sa tête entre ses mains, pas le ballon.



il y a 11 min 23h33 HNE 121e : Inde 336-8 (Axar 57, Shami 6) Pour un jeune homme qui fait ses débuts, Murphy a joué très intelligemment. Il a varié sa longueur et a touché de bonnes zones à chaque fois. La quatrième balle ici en est la preuve éclatante – elle se précipite sur Shami et il la repousse mais elle tourne si violemment qu’elle recule à l’impact avec le gazon et roule presque au fond de la souche. Chose proche !



il y a 14 mois 23h30 HNE 120ème : Inde 335-8 (Axar 56, Shami 6) Après qu’Axar pointe et court le premier, Shami frappe Lyon pour deux puis quatre. Ne pas déconner, c’est le grand Mo. Il devient un peu arrogant le lendemain et il y a un énorme attrait pour LBW. Cela semble proche et les Australiens passent en revue… mais en vain. Bien qu’il ait pris le coussin arrière, il a trop tourné et a frappé en dehors de la ligne.



il y a 18 mois 23h26 HNE 119ème : Inde 328-8 (Axar 55, Shami 0) Todd Murphy a six guichets à ses débuts et Mohammed Shami est sorti avec une lueur dans les yeux qui dit “Je suis ici pour un bon moment, pas pour longtemps”. Ce langage corporel confirme quand il fait craquer la deuxième balle de Murphy directement sur le sol. Heureusement pour l’Australie, Murphy obtient une patte gauche et en arrête un certain quatre.

Mis à jour à 23h30 HNE

il y a 23 mois 23h21 HNE GUICHET! Jadeja a battu Murphy 70 (Inde 328-8) Super bowling de Murphy à nouveau! Jadeja n’a pas joué pour autant de rotations latérales et elle a explosé en haut de la souche. C’est la frappe dont l’Australien avait besoin. Était-ce une boule de bras ou une variation naturelle du terrain? Quoi qu’il en soit, Murphy a fait paraître Jadeja un peu idiote là-bas. Fin curieuse d’une manche de craquage par le polyvalent. Jadeja de l’Inde est jouée par Todd Murphy de l’Australie. Photographie : Robert Cianflone/Getty Images

Mis à jour à 23h43 HNE

il y a 24 mois 23h20 HNE 118e : Inde 328-7 (Jadeja 70, Patel 55) Lyon atteint son siècle ! Malheureusement, ses cent courses comptent pour l’ennemi et il n’a obtenu qu’un seul guichet en retour de ses 39 overs. C’était un sac mélangé. Il s’est égaré sur la jambe et Axar l’a écrasé pour un simple. Le troisième était large et Jadeja l’a coupé long pour une autre course. Voyons ce que Murphy peut invoquer de ce terrain en ruine…

Mis à jour à 23h20 HNE

il y a 28 mois 23h16 HNE 117e : Inde 325-7 (Jadeja 68, Patel 54) Étrange décision des Australiens là-bas. Cummins et ses copains ont été très bons avec leurs critiques jusqu’à présent, mais on ne sait pas s’ils faisaient appel à une prise ou à une souche et ni Carey ni Lyon ne semblaient pousser fort pour cela. Mais ils sont montés à l’étage et ont obtenu un non ferme aux deux formes de licenciement. Voici Todd Murphy dans l’attaque et il a raison sur l’argent, atterrissant à plat et pétillant sur un sou à l’extérieur à 90 km/h. Il répète la dose quatre fois de plus avant que Jadeja ne pousse au sixième pour une course.

Mis à jour à 23h16 HNE

il y a 33 mois 23.11 HNE 116e : Inde 324-7 (Jadeja 67, Patel 54) Ce sera Nathan Lyon qui prendra le relais. Cummins a dû être tenté de lancer le ballon à son preneur de guichet Murphy, mais à la place, l’ancien homme d’État a reçu son dû. Et peut-être que c’est la bonne décision, car il y a un énorme attrait pour les rattrapés. Sur le terrain, la décision n’est pas prise, mais les Australiens passent en revue… Je n’ai pas entendu de snick ni détecté de déviation, mais peut-être qu’ils voient et entendent des trucs que je ne vois pas. Ils ne le sont pas. Le troisième arbitre rejette la révision. PAS DEHORS. Lyon abat une jeune fille.

Mis à jour à 23h29 HNE

il y a 37 min 23.07 HNE 115e : Inde 324-7 (Jadeja 67, Patel 54) Pat Cummins nous livre un « broyeur de sabots » à l’ancienne pour commencer, mais le second est plus large et Axar travaille un seul sur sa hanche. Jadeja ajoute également un autre à son total avec un tir de défense arrière maladroit qui dépasse le glissement. Axar travaille un autre single du dernier pour en prendre trois du premier de la journée. Le capitaine Pat ne sera pas content de ça. Il a amélioré ses horreurs du Jour 1 hier, mais chaque course en vaut deux ici et en perdre trois dès la première n’est pas le début qu’il voulait.

Mis à jour à 23.07 HNE

il y a 43 mois 23.01 HNE Les joueurs sont sur le terrain, le soleil de Nagpur est haut dans le ciel, le terrain est prêt et Pat Cummins a le ballon et a l’air mûr pour déchirer. Jouons, d’accord ?



il y a 53 mois 22.52 HNE David Warner parle à la télé de ses perspectives avec la batte en deuxième manche. Il dit que le batteur indien a montré aux frappeurs australiens comment le faire et que le secret est apparemment “d’appliquer la bonne application”. Bien sûr! Ce doit être ce que Ravi Jadeja faisait à son doigt qui tourne le jour 1… “Jamais vu ça”: le débat tourne autour de Ravi Jadeja et de la substance mystérieuse En savoir plus

Mis à jour à 22h59 HNE

il y a 1h 22h33 HNE Pour ceux qui sont arrivés en retard, voici le wrap de Geoff Lemon du Jour 2… Calme et confiant, Todd Murphy justifie une montée rapide du côté des tests australiens En savoir plus