Inde v Australie : premier test, premier jour – en direct

il y a 1 m 23h14 HNE GUICHET! Warner a battu Shami 1 C’est rapide comme l’éclair et complet de Shami et c’est directement par Warner ! L’ouvreur vétéran revient au pavillon avec la tête baissée et ce sera Steve Smith avec une mission de sauvetage sur les bras après seulement 13 balles des manches.

Mis à jour à 23h16 HNE

il y a 2 m 23.13 HNE 2e au dessus : Australie 2-1 (Warner 1, Labuschagne 0) Siraj a sa queue ici et est en pleine forme avec le ballon. Nous avons maintenant une combinaison gauche-droite au pli avec Warner et Labuschagne. Siraj termine avec une jeune fille au guichet.



il y a 7 mois 23.09 HNE GUICHET! Khawaja LBW Siraj 1 C’était le coup sur l’argent par Siraj. Khawaja a joué à l’intérieur de la ligne, l’a raté complètement et les rediffusions ont montré qu’il aurait déraciné le moignon de la jambe. Énorme percée pour l’équipe locale.

Mis à jour à 23h12 HNE

il y a 8 mois 23.08 HNE 2e plus : Australie 2-0 (Warner 1, Khawaja 1) Énorme appel de Mohammed Siraj ! La première balle du jeune brandon a été rapide et droite et elle s’est écrasée un peu, tonnant dans le pad de Khawaja. Nous aurons un examen ici – déjà!



il y a 10 mois 23.06 HNE 1er au dessus : Australie 2-0 (Warner 1, Khawaja 1) L’Inde s’ouvre avec le paceman du bras droit Mohammed Shami. Son premier ballon de la série est large et dérape bas. Warner repousse le deuxième hors-jeu pour un simple et nous avons notre première manche de la série. Khawaja rejoint son partenaire avec un clip de marque sur les hanches.



il y a 19 mois 22h57 HNE Nous voyons une caméra planer au-dessus du terrain et Brendon Julian sur FoxSports l’a déclaré “louche” une réitération des affirmations de pitch-doctoring que Ravi Shastri a qualifiées de “conneries”. Voici venir les équipes sur le terrain pour les hymnes.



il y a 26 mois 22.50 HNE Donc, les équipes complètes, à commencer par l’Australie : Australie XI : David Warner, Usman Khawaja, Marnus Labuschagne, Steve Smith, Matthew Renshaw, Peter Handscomb, Alex Carey (wk), Pat Cummins (c), Todd Murphy, Nathan Lyon, Scott Boland – cricket.com.au (@cricketcomau) 9 février 2023 Et l’Inde XI : Inde XI : Rohit Sharma (c), KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, KS Bharat (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Axar Patel, Mohammed Shami, Mohammed Siraj – cricket.com.au (@cricketcomau) 9 février 2023

Mis à jour à 22h57 HNE

il y a 26 mois 22.50 HNE Alors que les joueurs sont prêts pour l’action, voici l’aperçu du test de Geoff Lemon. L’Australie se prépare pour la bataille avec un spin à nouveau imminent en tant que roi en Inde En savoir plus

Mis à jour à 22h51 HNE

il y a 31 min 22h45 HNE Nouvelles de l’équipe Un choc majeur est que Travis Head a été exclu du Test XI et que Peter Handscomb reviendra dans l’ordre intermédiaire aux côtés de Matthew Renshaw. Soyez intéressant de savoir pourquoi Head, très en forme et agresseur notable, a été mis à l’écart. Avant cette série, on a beaucoup parlé du bilan décevant de Head sur le sous-continent et de son plan pour le combattre avec l’agression totale si réussie l’été dernier. Il n’a obtenu en moyenne que 15,16 sur cinq tests lors des récentes tournées au Pakistan et au Sri Lanka, sa faiblesse contre le ballon tournant étant le principal sujet de préoccupation. Sur ses six licenciements lors de ces tournées, Head a été victime de vrilles cinq fois, partant pour moins de 25 à chaque fois. Il semble maintenant qu’il ait payé le prix ultime pour un taux de grève de 47,65 en Asie, abandonné pour faire place aux frappeurs de test Renshaw et Handscomb, une fois abandonnés.

Mis à jour à 22h59 HNE

il y a 38 mois 22h38 HNE L’Australie remporte le tirage au sort et choisit de battre en premier C’était un gros tirage au sort pour gagner et la course de chance de Pat Cummins avec la pièce s’est poursuivie. Il va maintenant déterminer le tempo du test et donner à l’Inde un gros total à poursuivre dans les dernières manches.

Mis à jour à 22h59 HNE

il y a 43 mois 22h33 HNE Todd Murphy a fait ses débuts en Australie Les débuts de Todd Murphy ont fait la une des journaux en Australie, mais en Inde, le brouhaha concerne les sélectionneurs qui confient un premier test au phénomène T20, Suryakumar Yadav. “Sky” est devenu le héros du peuple avec ses six frappes dans les formats de balle blanche et après 79 matchs de première classe, il pourra enfin enfiler le maillot de test pour l’Inde à l’âge mûr de 32 ans. C’est un signe clair que le les hôtes vont amplifier l’agressivité avec la batte et la balle. Voici le tirage au sort… Todd Murphy et sa famille après avoir reçu son baggy green. Photographie : Robert Cianflone/Getty Images

Mis à jour à 23.06 HNE