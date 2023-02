Inde v Australie : premier test, deuxième jour – en direct

il y a 31 min 22h29 HNE Préambule

Amateurs de cricket de Namaste ! Bienvenue dans la «capitale du tigre» de Nagpur pour le deuxième jour du premier test entre l’Inde et l’Australie dans le Border-Gavaskar Trophy.

Le premier jour a eu toute l’intrigue, la controverse, la concurrence féroce et le beau chahut que nous attendons du cricket sous-continental. Les deux équipes ont nommé des débutants passionnants – Todd Murphy, un off-spinner de 22 ans pour l’Australie, et le phénomène T20 de 32 ans, Suryakumar Yadav, pour l’Inde.

L’Australie a également lâché une bombe en lâchant le grandiloquent Travis Head. Malgré 525 courses à 87,50 lors de l’été à domicile, sa moyenne de 21,30 sur sept tests en Asie était suffisante pour que les sélecteurs séparent Head du XI et ramènent Peter Handscomb et Matthew Renshaw de l’exil en tant que nouveaux n ° 5 et 6.

Avant de remporter le tirage au sort, Pat Cummins a exhorté ses hommes à “embrasser le chaos”. Ils l’ont pris beaucoup trop au pied de la lettre.

David Warner et Usman Khawaja étaient de retour dans les hangars en 13 balles, défaits par le rythme et le rebond (et peut-être l’âge). Comme on pouvait s’y attendre, Steve Smith et Marnus Labuschagne ont ramassé les morceaux et se sont mis à reconstruire les manches. Mais avec leurs licenciements rapides après le déjeuner, la décision de l’Australie de supprimer Head leur a explosé au visage. Dans des conditions sur mesure pour un créateur de coups et un contre-attaquant, ils ont plutôt obtenu Matthew Renshaw et un gros canard doré.

Alex Carey avait l’air le meilleur des frappeurs, balayant sa première balle pendant quatre et changeant sa main jusqu’à ce qu’il parie une fois de trop sur 37. Resté avec seulement la queue, Peter Handscomb a peut-être montré trop de foi aux lapins verts baggy, tamponnant des simples quand il aurait peut-être mieux fait de se balancer vigoureusement. En fin de compte, c’était trop peu trop tard car l’ordre inférieur de l’Australie s’est effondré, tous pour 177.

Lorsque Rohit Sharma a traîné Pat Cummins pendant trois fours successifs au premier over, l’intention était claire : attaquer et continuer à attaquer car tôt ou tard les démons du terrain se déchaîneront et il y aura une balle avec votre nom dessus. L’Inde a dûment battu le record à 77-1, à seulement 100 points de retard, avec seulement la perte de KL Rahul au profit d’un charmant attrapé et joué par le jeune Todd Murphy. Ce seul licenciement d’un jeune fileur – à la suite d’un pétillant cinq pour Ravi Jadeja – est la lueur d’espoir que l’Australie prendra dans ce qui devrait être une deuxième journée divertissante de ce test.