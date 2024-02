Inde UPI Power : liste des pays dans lesquels l’interface de paiement unifiée de Bharat peut être utilisée pour effectuer des paiements numériques

Les Indiens peuvent désormais utiliser l’interface de paiement unifiée (UPI) pour effectuer des paiements dans sept pays. Après son lancement au Sri Lanka et à Maurice, les paiements UPI sont acceptés en France, aux Émirats arabes unis, à Singapour, au Bhoutan et au Népal. Après l’annonce, MyGovIndia a partagé une carte du monde, mettant en évidence les pays dans lesquels les Indiens peuvent utiliser UPI pour effectuer des paiements.





Interface de paiement unifiée (UPI) UPI est le système de paiement rapide mobile indien, permettant aux clients d’effectuer des paiements instantanés 24 heures sur 24 à l’aide d’une adresse de paiement virtuelle (VPA). Sa popularité pour les paiements numériques de détail en Inde augmente rapidement. Le gouvernement indien vise à étendre les avantages de l’UPI au-delà de l’Inde, en le rendant disponible à l’échelle internationale.

“UPI connecte plus de 300 banques et permet des transactions financières transparentes via TPAP (fournisseurs d’applications tiers) comme Google Pay, Amazon Pay, PhonePe et Paytm en partenariat avec des prestataires bancaires”, a déclaré Mehul Mistry, responsable mondial – Stratégie, services financiers numériques. & Partenariats, Wibmo, une société PayU.

UPI a été lancée par la National Payments Corporation of India (NPCI) en 2016 et a rapidement pris de l’ampleur. L’adoption généralisée de l’UPI souligne le besoin urgent de méthodes de paiement sécurisées, efficaces et centrées sur l’utilisateur.

Liste des pays dans lesquels l’interface de paiement unifiée peut être utilisée 1)Sri Lanka Les services indiens d’interface de paiement unifiée (UPI) ont été déployés au Sri Lanka et à Maurice le 12 février lors d’une cérémonie virtuelle à laquelle ont participé le Premier ministre Narendra Modi et les plus hauts dirigeants des deux nations insulaires.

2)Île Maurice Les services UPI indiens ont été déployés à Maurice le 12 février.

3)FranceLa Tour Eiffel est le premier commerçant à proposer le paiement UPI en France, et le service sera bientôt étendu à d’autres commerçants du secteur du tourisme et de la vente au détail en France et en Europe. L’annonce a été faite à Paris lors d’un événement organisé par l’ambassade de l’Inde en France pour célébrer la Fête de la République indienne.

4)EAU NPCI International Payments Ltd (NIPL) s’est associé à Mashreq, l’une des principales institutions financières des Émirats arabes unis, pour proposer l’acceptation de l’UPI aux Émirats arabes unis en août 2021.

5)Singapour 6)Bhoutan Le Bhoutan a été le premier pays à adopter l’UPI en 2021.

7)Népal En février 2022, le Népal est devenu le premier pays à déployer UPI comme plateforme de paiement en dehors de l’Inde.

